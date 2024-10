El importante aviso de Jorge Rey para el puente de Todos los Santos: «Por los Santos, la nieve en los altos»

Jorge Rey ha lanzado un importante aviso para el puente de Todos los Santos, será mejor que preparemos la chaqueta ante lo que está por llegar. Puede ser un importante cambio de ciclo para el que debemos empezar a prepararnos. Este esperadísimo puente. Se ha convertido en toda una sensación, dejando a un lado, una serie de detalles que han acabado siendo los que nos han afectado de lleno. Son tiempos de cambios y de relativa inestabilidad que nos han permitido empezar a pensar en una larga lista de actuaciones que debemos empezar a tener en cuenta.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que daremos de forma definitiva y sin que tengamos que dar la vuelta atrás a un otoño que nos invita a sacar nuestras prendas de invierno. Son tiempos en los que debemos empezar a pensar en una larga lista de actuaciones. Llega un importante cambio que debes empezar a pensar en todo lo que está por delante. Se avecina un destacado cambio de ciclo con el que debemos empezar a lidiar. Una situación que puede ser clave en todos los sentidos nos la adelanta Jorge Rey.

El puente de Todos los Santos está en peligro

Será mejor que nos preparemos para un importante cambio que puede llegar a ser el que marca un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega y en lo que tenemos por delante, una situación que no es nada buena y que puede llegar a ser especialmente complicada.

Todos los Santos pueden llegar a convertirse en un Halloween de película, con una serie de elementos que pueden ser los que marquen un antes y un después. Una opción de lo más recomendable que podría llegar a ser lo que nos haga reaccionar a tiempo en estos días.

El experto en el tiempo Jorge Rey no ha dudado en advertir a la población, gracias al método de las cabañuelas de todo lo que está a punto de llegar. Antes que nadie ya nos dice que este puente será mejor que busquemos un disfraz o un look que tenga todo lo necesario para no pasar frío. Empezaremos a ver las primeras nevadas y el termómetro descender ya de una forma significativa.

La nieve, el frío y la inestabilidad protagonistas de este puente

Uno de los puentes más esperados del año, puede sumergirnos en lo peor de una estación del año en la que todo puede ser posible. Tal y como dice el dicho: «Por los Santos, la nieve en los altos». Por lo que, siguiendo su previsión, el frío acabará siendo una realidad en estos días.

Los expertos, como este joven Jorge Rey, advierten que las lluvias continuarán hasta el domingo, en algunos puntos del país pueden ser especialmente abundantes. Siguiendo con la misma previsión: «hasta el domingo 3 de noviembre, acumulaciones de hasta 150 litros en Castellón o Tarragona».

La AEMET acaba dando la razón a esta previsión de las cabañuelas y ha lanzado varias alertas ante una semana en la que tenemos que estar pendientes de un cielo que traerá lluvias abundantes. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar en estas próximas jornadas.

La previsión para este mismo martes pone los pelos de punta: «Se prevé que la Península y Baleares continúen con tiempo inestable bajo la influencia de una DANA que habrá evolucionado a baja fría aislada. Son probables chubascos y tormentas en toda la Península, excepto tercio noroeste y Pirineos. En Baleares afectarán al norte y este. Pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en Girona, Ibérica oriental, este de la meseta Sur, Levante, sudeste y extremo sur peninsular, incluso muy fuertes en el este de Cuenca e interior de Valencia, sin descartar otras zonas de la mitad sur. Pueden ser de nieve en sierra Nevada. En Canarias, probables precipitaciones en las islas montañosas».

Por lo que tocará estar pendientes de esas lluvias o nevadas provocadas por esa masa de aire frío que nos está afectando. El descenso de las temperaturas también puede ser destacado: «Temperaturas en aumento en gran parte de la Península y Baleares, aunque las máximas descenderán en el sudoeste de Andalucía. En descenso en Canarias. Predominarán vientos intensos de componente norte y este en Península y Baleares, con intervalos de fuerte en litorales de Galicia y el área mediterránea y con rachas muy fuertes en interiores de Valencia y en Teruel. En el Estrecho empezarán soplando variables para después arreciar de levante. En Canarias se espera que el alisio pierda intensidad, pasando a flojo de componente norte».

Se centrarán las alertas en: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes en Girona, Ibérica oriental, este de la meseta Sur, Levante, sudeste y extremo sur peninsular, incluso muy fuertes en el este de Cuenca e interior de Valencia. sin descartar otras zonas de la mitad sur. Viento con rachas muy fuertes en interior de Valencia, Teruel, litorales sudeste y catalanes y Baleares».