Las imágenes más duras: lo que puede pasar si te sientas así en el coche

Para muchas de las personas que están ocupadas durante todo el año, el verano es un momento en el que poder relajarse. Algunos lo hacen en casa, y otros adoptan una actitud más distendida cuando se dirigen en su automóvil a la playa o la piscina. Ahora bien, a veces esa conducta puede jugarnos en contra. Por eso deberías preguntarte qué pasa si te sientas así en el coche.

Exactamente en los pies en el salpicadero. Es una posición que nos suele gustar, especialmente cuando llega el día de hacer un viaje de largas horas hacia alguno de los destinos turísticos nacionales.

Lo que puede pasar si te sientas así en el coche

Imaginando el peor de los escenarios posibles, un choque que te sorprenda en esa posición, los pronósticos no son nada buenos. Queda en evidencia que esa recomendación de padres y abuelos sobre no viajar en el coche de esa forma debe ser escuchada.

Si sufres un accidente y vas con los pies en el salpicadero, desoyendo todos los consejos de la Dirección General de Tráfico, reducirás notablemente las probabilidades de sobrevivir al choque. El automóvil no está preparado para protegerte en tal caso.

Por mucho que subir los pies al salpicadero nos recuerde las películas de Hollywood, los vehículos no pueden garantizar que estés debidamente a salvo si viajas de ese modo. Por estado hay multas de hasta 200 euros si te observa un agente de tráfico. Pero aquí el problema no son las sanciones económicas, sino el daño que puede padecer tu cuerpo si impactas con otro coche y estás en tal posición.

Numerosas son las fotos y los vídeos que recogen esos desenlaces fatales que podrían haberse evitado de llevar los pies en su sitio.

La importancia del cinturón de seguridad

Ya eres consciente de que no puedes ir con los pies en el salpicadero, menos aún a altas velocidades, o tus piernas podrían acabar gravemente heridas de producirse un impacto. Pero no es suficiente con ir sentado en la posición normal de un copiloto. También tienes que ponerte el cinturón de seguridad. Con la nueva Ley de Tráfico en 2022, su uso incorrecto es objeto de multa.

Así como la eficacia del airbag y del cinturón está subordinada a ir sentados como se debe, el primero resulta inútil sin el segundo. Aunque confíes en el airbag de tu coche último modelo, si no te colocas el cinturón, las bolsas de aire no podrán salvarte la vida.