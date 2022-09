Un hijo secreto y su mayor deseo: todo sobre Romeo Santos

Romeo Santos es un estadounidense de origen latino, nació en el Bronx y su verdadero nombre es el de Anthony, su familia lo llama Tony. Un nombre que se cambió para ser famoso y mostrar su mejor cara al mundo, el amor parte de Romeo que ha tenido una vida un tanto diferente. Sus padres, Lidia, de Puerto Rico y, Francisco, de Republica Dominicana se conocieron luchando por un sueño. En Nueva York empezaron a crear su gran familia. Su pasión ha sido la música, pero de no haber triunfado, le hubiera gustado ser luchador.

Todo sobre Romeo Santos: su hijo secreto y su mayor deseo

El cantante Romeo Santos ha roto todos los esquemas posibles. Se ha convertido en uno de los cantantes latinos más populares del momento. En el año 2009 tocó para el mismísimo Barack Obama el que entonces era presidente de Estados Unidos, en la casa blanca, todo un honor que solo unos pocos consiguen.

Es un hombre que guarda con especial atención su vida privada, pero eso no quiere decir que no haya trascendido el hijo que tuvo con 17 años. Apenas era un adolescente cuando tuvo que asumir su paternidad. De aquella relación nació su primer hijo, Alex Damián, un secreto a voces del que Romeo Santos habla.

La bachata eléctrica le cambió la vida y supuso el inicio de una nueva forma de hacer música latina en Estados Unidos y en el mundo entero. Su pasión le llevó a crear un grupo del que fue vocalista, hasta que llegó la oportunidad de poder ejercer como cantante de nombre propio. Romeo Santos ha conseguido hacerse un nombre.

Un de sus mayores deseos es grabar con Shakira una canción que sería la bachata del siglo. Ambos cantantes han llegado muy lejos y son las caras visibles de un estilo de música que triunfa en todo el mundo. Otro de los deseos musicales de Romeo Santos es grabar con el rapero canadiense Drake.

Sus inicios musicales se convirtieron en la inspiración de millones de personas. Este amante de la música vive para su arte. A nivel personal no expone su vida privada por lo que las entrevistas acaban siendo un monólogo sobre música, como buen cantante es su tema estrella del que no pararía de hablar. No tiene secretos, ha tenido una vida expuesta desde que se hizo famoso hace más de una década, Romeo Santos es un referente de la música latina.