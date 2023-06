La hermana de Georgina está desesperada y lanza el peor ataque: «No tengo ni para fregar los platos»

El éxito ha llegado a Georgina Rodríguez, con la doble publicación, en dos temporadas, de su documental, el reality Soy Georgina que ha arrasado en Netflix y cuya segunda edición se lanzó el pasado 24 de marzo de 2023. La pareja de Cristiano Ronaldo vive una vida nueva en Arabia Saudí, pero sigue dejando titulares en España, en concreto en esta ocasión, relacionados con su hermana por parte de padre, Patricia, quien hace unas semanas salía en un programa de televisión contando lo precario de su vida actual, sin dinero y obligada a acudir a los platós para reclamar ayuda.

Patricia Rodríguez acudió a la televisión, donde con el gancho de ser la hermana de Georgina, pudo contar su historia y las condiciones de necesidad en las que vive, todo lo contrario que su hermana. «No tengo ni para fregar los platos. Para mí es una vergüenza, pero no puedo esconder la verdad», contó en Espejo Público, programa en el que no dudó en enseñar la casa en la que reside actualmente, todo en forma de mensaje para que Georgina Rodríguez se diera cuenta de las condiciones en las que vive la mujer, que tiene tres hijos.

«Es muy triste estar así, sola y sin tener ayuda de nadie. Tengo que rezar que no llueva porque, si llueve, el agua me cae por esa gotera», relataba Patricia, visiblemente emocionada, en unas declaraciones que buscaban llegar al entorno de la pareja de Cristiano Ronaldo, que actualmente se encuentra a miles de kilómetros de distancia por los compromisos profesionales del futbolista, ex del Real Madrid y el Manchester United, entre otros, en Arabia Saudí.

Georgina, sin relación con su hermana

La realidad de Georgina Rodríguez para con su hermana es que no tiene relación actualmente, pese a los intentos de Patricia de hablar con la novia de Cristiano Ronaldo en los últimos tiempos. Estos, no habrían venido acompañados de éxito, según relata la protagonista. «Me dijo que me iba a dar las cenizas y todavía estoy esperando. No entiendo por qué no quieren saber nada. A mí se me han quedado los recuerdos, son mis hermanas y no entiendo por qué ellas no quieren saber nada», comentó, en el programa de Antena 3.

Patricia cree en la posibilidad de que su situación económica le haya llevado a cerrarle la puerta de la relación con su hermana Georgina, quien no le habría prestado ninguna ayuda ni quiere obtener de ella nada más allá de los estrictamente necesario para que puedan vivir ella y sus hijos. «No lo entiendo, no sé si es porque se avergüenzan de mí. Yo le pedí ayuda a ella para eso. La llamé por teléfono y le dije que no tenía para pagar los libros del colegio de mis hijos, que si ella podía llamar al colegio y encargarse. En ningún momento le he pedido dinero. No quiero dinero, para eso trabajo yo y me gano la vida como he hecho siempre. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda», añade.

El objetivo de Patricia es recuperar el contacto con Georgina e Ivana, la otra hermana de Georgina Rodríguez. «Me quedé sin madre a los once años, nadie se hizo cargo de mí, me crie en la calle. Siempre he luchado por mis hijos, que los tuve muy joven. No pido nada más ni espero nada. Esto me está ayudando para que mi hermana me vea, que sepa que no quiero nada, pero que me dé un motivo», zanjó.