Cristiano Ronaldo está harto y quiere irse ya de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo no quiere seguir en Arabia Saudí. Menos de cinco meses después de su llegada al Al-Nassr, el delantero portugués está harto y quiere marcharse de allí. El ex de Real Madrid y Manchester United aterrizó en el conjunto saudí a finales de diciembre de 2022 por 200 millones de euros, el mayor contrato de la historia del deporte hasta la fecha.

El luso firmó hasta 2025, por lo que de marcharse con contrato en vigor podría tener que indemnizar al club. Lo cierto es que Cristiano está muy descontento en Arabia Saudí donde su equipo es segundo en la Liga Profesional Saudí a tres puntos del líder, el Al Ittihad, a falta de tres partidos para la conclusión del campeonato. Además, en la Copa cayeron en semifinales frente al Al-Wahda.

A lo largo de este tiempo se ha visto a Cristiano bastante mosqueado con los resultados de su equipo, especialmente tras la eliminación de la Copa. Es por eso que desde su entorno están dejando caer el deseo del jugador de marcharse para intentar volver a Europa la próxima temporada o intentar buscar otros mercados, según ha desvelado Mundo Deportivo.

A Cristiano Ronaldo le restan dos años de contrato y en caso de marcharse sin un motivo justificado tendría que indemnizar al Al-Nassr por rescindir su contrato. Además de la indemnización, según la reglamentación de la FIFA, también podría recibir una sanción deportiva que consistiría en restricción de cuatro meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial.

No obstante, esto no suele ser habitual ya que normalmente club y jugador suelen llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato del futbolista para que ninguna de las partes tenga que indemnizar. En este caso no habría ninguna sanción. Esto fue lo que pasó cuando se marchó del Manchester United en su última etapa. Cristiano llegó a un acuerdo con el club inglés para poder rescindir el contrato sin tener ninguna penalización.