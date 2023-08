Guerra total entre dos famosas influencers españolas: «Es una niña pija…»

Una de las influencers más conocidas del país ha recibido un ataque importante. ¿Qué ha pasado? Hay una presentadora de televisión, que también se dedica a las redes sociales, que no tiene un buen concepto de ella. Esta famosa ha dado una entrevista y ha hablado del tema sin tapujos. Estamos hablando de Nagore Robles, quien ha participado en el espacio radiofónico ‘El Guacal’. Nagore está de rabiosa actualidad porque el han ofrecido participar en ‘Gran Hermano VIP’ y los fans del programa están deseando que acepte la propuesta, pero ella ha preferido declinar la invitación.

Nagore Robles saltó a la fama gracias a su participación en ‘Gran Hermano’ y fue primera en abandonar su edición. Le expulsaron con el porcentaje de votos más alto de la historia del concurso, pero la televisión avanza a pasos agigantados y Nagore se ha terminado convirtiendo en una estrella. Piensa que la única forma que tiene Telecinco para volver verla en ‘GH’ es contratándola de presentadora, pero este puesto ya está cogido: lo ocupará Marta Flich.

La evolución de Nagore Robles

Nagore ha explicado que presentar ‘Gran Hermano’ sería una buena forma de cerrar el ciclo. Su vida ha cambiado mucho desde que salió del concurso. Ha dejado de ser un rostro polémico para convertirse en una de las comunicadoras más importantes de la pequeña pantalla. ¿Cómo lo ha conseguido? Poco a poco. Lo primero que ha hecho ha sido mejorar sus redes y es ahí cuando ha entrado en guerra con una influencer muy cotizada. Robles ha explicado cuál es su postura.

“Te voy a contar: yo, cuando pedí consejo, me dijeron: ‘sigue a estas cuatro porque son super top y vas a aprender un montón’. Yo las seguí y cuando vi el perfil de María Pombo no sabía qué pillar de ahí”, empieza diciendo. Sí, Nagore considera que María Pombo no es ejemplo de nada. Su perfil no le interesa y cree que está sobrevalorada porque realmente el contenido que publica no es de calidad. Ha lanzado unas acusaciones muy tajantes que han abierto una inesperada guerra.

Los ataques a María Pombo

La presentadora reconoce que intentó mejorar sus redes para ampliar su público y admite que se ha copiado de algunas influencers, pero no de María Pombo. “No había nada en lo que me pudiera inspirar y además no me parece una tía clara. Ella se ofende cuando le hablan de política. Hay que dar un paso al frente y decir lo que una es y punto, con bien de orgullo. Lo que pasa es que la palabra orgullo no la llevan muy bien. Es muy mona, pero no me atrae nada, me parece una más del montón”.

“Un grupo de niñas pijas”

Nagore Robles ha ido más allá y no solo ha criticado a María Pombo, ha hecho lo mismo con su grupo de amigas. “Bueno, son un grupo de niñas pijas, muy abanderadas todas, con ningún interés para mí”. Las declaraciones de la comunicadora están teniendo mucha repercusión porque en los últimos tiempos se ha convertido en un rostro influyente. María tiene buena fama en su sector, pero también cuenta con un ejército de detractores que están deseando que cometa algún fallo.