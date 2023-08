Un grave error en esta película puede costarle la carrera a Sandra Bullock. Su Oscar, en riesgo

La formidable carrera de Sandra Bullock no ha hecho más que crecer en los últimos años. Es una de las mejores actrices de Hollywood y siempre ha recibido muy buenas críticas, pero lo último que ha pasado ha puesto en peligro su brillante legado. Todo el mundo está hablando de ella. Antes de desvelar el incidente debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Está en riesgo su premio Oscar, un reconocimiento muy valorado en este tipo de artistas. ¿Conseguirá demostrar que todo ha sido un error y que se merece este galardón?

Uno de los papeles más importantes en la carrera de Sandra Bullock fue el de Leigh Anne Touhy. Gracias a este proyecto recibió un premio Oscar, pero ahora podría perderlo porque han descubierto algo que ha dado un giro de 180 grados a la película que tantas alegrías le ha dado. Michael Lewis escribió un bestseller titulado ‘The Blind Side: The Evolution of a Game’. Hollywood hizo una película basada en esta novela y fue un éxito. ¿El problema? Que la persona que inspiró a los guionistas asegura que no han sido fieles a la realidad y que han mentido en algo importante.

El problema de Sandra Bullock

La película que llevó a Sandra Bullock a recoger su premio Oscar estaba basada en la vida de Michael Oher. Un adolescente negro que tenía mucho talento para el deporte, pero que no brilló hasta que le adoptó una familia blanca. La historia era perfecta y emotiva, el problema es que Michael asegura que no es verdad y ha acusado a sus padres adoptivos de engañarle. Supuestamente, siempre siguiendo su relato, se aprovecharon de él para ganar dinero. Estos aseguran que las acusaciones son falsas y han iniciado una batalla legal.

Según ha contado Oher, los Touhy le obligaron a firmar un documento que les daba autoridad para gestionar su patrimonio y para tomar decisiones sobre su carrera. Considera injusto que haya una película que cuente otra versión de la historia porque sufrió mucho por este asunto. Bullock interpretaba a la madre del deportista, le dieron un galardón por lo bien que hizo su trabajo y ahora todo está en peligro.

El abogado de los Touhy ha hablado

El representante legal de los padres adoptivos de Michael Oher ha roto su silencio asegurando que todo está sacado de contexto. “Ellos no tenían malas intenciones y nunca obtuvieron muchas ganancias. Lo agasajaron con recursos y amor. Que sospeche de ellos es impresionante. El estado mental en el que uno tiene que estar para hacer eso es terrible. Me siento triste por él”, ha declarado.

¿Le retirarán el premio a Bullock?

Toda esta polémica ha abierto un debate que está dando mucho de qué hablar. Hay quien dice que la Academia de Cine podría tomar medidas porque si se demuestra que Michael Oher dice la verdad la película de Sandra Bullock no tendría sentido. La actriz está en el punto de mira después de salir a la luz esta información, pero todavía no hay ninguna decisión firme.