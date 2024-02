Los grandes fracasos de los triunfitos de ‘Operación Triunfo’: algunos ni los recuerdas

Naiara Moreno, nacida en Zaragoza en 1997, se ha convertido en la nueva ganadora de ‘Operación Triunfo 2023’, una edición muy especial que ha sido emitida en Amazon Prime. El concurso ha estado presentado por Chenoa, una de las voces más destacadas de la primera temporada del reality. Sin embargo, no todo el mundo ha tenido la misma suerte que la ex de David Bisbal. Algunos de sus compañeros han creado proyectos que han caído en saco roto y se han visto obligados a tomar caminos alternativos. Por ejemplo, Ainhoa Cantalapiedra optó por viajar a Honduras para participar en ‘Supervivientes’, decisión que fue muy criticada.

Naiara tiene por delante un camino lleno de oportunidades. El premio que le han dado en ‘Operación Triunfo’ consta de 100.000 euros que le pueden ayudar a empezar una nueva etapa como cantante. Ha ganado el formato con un 49% de los votos, lo que quiere decir que cuenta con el cariño del público. No podemos olvidar que también tiene algo muy importante: experiencia como artista. Antes de empezar a trabajar en Amazon Prime era vocalista de una famosa banda llamada ‘Nueva Alaska’. No obstante, todavía le queda mucho por vivir y es imposible que nadie le garantice que va a convertirse en una estrella de la música.

Cuando hablamos de ‘Operación Triunfo’ todo el mundo recuerda a David Bisbal, a David Bustamante o a Gisela, pero hay muchos otros intérpretes que se han quedado en el camino. Los fracasos pueden contarse por docenas, aunque la audiencia olvida tan rápido que algunos han quedado en un discreto segundo plano. El caso más llamativo es el de Rosa López, ganadora de la primera edición. Ha continuado ejerciendo de cantante, pero su vida no ha sido nada fácil y ha tenido que superar obstáculos muy importantes.

El lado oscuro de la fama

Rosa López ha dado una entrevista en ‘Lo de Évole’ y ha explicado que cuando salió de ‘Operación Triunfo’ tuvo que quedarse unos meses viviendo en la academia donde se grabó el programa. ¿El motivo? Su fama llegó hasta tal punto que le resultaba imposible salir a la calle. Estaba demasiado expuesta y empezó a experimentar emociones que nunca había vivido. Sintió vértigo y ansiedad, así que pensó que lo mejor era estar una temporada lejos del foco mediático.

La voz de Rosa López sonó con fuerza durante mucho tiempo, pero los requisitos de la industria musical cambiaron y de un momento a otro se vio desplazada. Sus últimos discos no han tenido tanto éxito. Su caso es muy parecido al de Virginia Labuat, ganadora de su edición. Virginia demostró que era una gran cantante y compositora, además tuvo mucho protagonismo porque todo hacía pensar que mantuvo una historia sentimental con Risto Mejide.

El testimonio de Nahuel

La última edición que celebró ‘Operación Triunfo’ en Telecinco fue un fracaso absoluto. El concurso había sido uno de los programas más vistos de la cadena, pero los responsables de Mediaset apostaron por Pilar Rubio y la presentadora no consiguió convencer a la audiencia. El reality registró unos datos en bajos que fue cancelado en la quinta gala. Los directores organizaron una final improvisada que catapultó a lo más alto a Nahuel. El problema vino después. El artista insiste en que ‘OT’ no le pagó el dinero que le prometió y supuestamente tampoco le ofrecieron los contratos que estaban pactados.

El testimonio de Nahuel es un claro ejemplo del lado oscuro que hay detrás de ‘Operación Triunfo’. Los cantantes que han participado en el formato tienen sentimientos encontrados. Todos hablan desde el corazón, el problema es que solo algunos cuentan con el altavoz correcto. Esta circunstancia ha generado muchas envidias y rivalidades, por eso los fans de Naiara están expectantes. La joven acaba de ganar ‘OT’, pero todavía desconoce cuáles son los pasos que debe seguir y a qué riesgos se está exponiendo.

Chochete, una polémica marca de ropa

Sin duda alguna, Soraya Arnelas es una de las cantantes más reconocidas de ‘Operación Triunfo’. El problema es que el mercado musical tiene cada vez más competencia y es muy difícil mantenerse en la cima. La artista consiguió representar a España en Eurovisión y ha grabado discos que han tenido mucha repercusión. Por eso a todo el mundo le sorprendió que emprendiera una aventura como empresaria creando una firma de ropa. Soraya lanzó al mercado ‘Cochete’, una marca que tuvo muchos enemigos.

«Estamos felices, no podemos negarlo. Después de 3 años dándole forma, al fin verá la luz ‘Cochete by Manuela de Gracia’. Creada por un papá, una mamá y una pequeña bichita que nos ha inspirado en nuestras vidas y la ha llenado de color y de valores. De eso se trata Chochete, de valores, de amor, de alegría y color, de compartir con una persona que quieres», contó Soraya muy emocionada a través de sus redes sociales. Lo que no sabía era que su cuenta de Instagram se iba a llenar de comentarios atacando a este proyecto tan personal.

«Si pones en el buscador de Instagram ‘chochete’ puedes ver con que otras cuentas sale tu marca. Hacer eso a una hija menor es denunciable», le dijo uno de sus detractores. Soraya se defendió asegurando que esta empresa había nacido desde el amor y la ilusión. La fundó justo después de la pandemia ocasionada por el coronavirus, un momento muy delicado para la música porque no había conciertos.