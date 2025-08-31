Giro en la vida de la hija de Michu y Jose Fernando: el cambio que todos estaban esperando

La triste perdida de María Rodríguez, popularmente conocida como Michu, vistió de luto al mundo del corazón y puso el foco en su ex pareja, José Fernando Ortega. Como todo el mundo sabe, tuvieron una niña en común llamada María del Rocío y son muchos los que quieren saber qué pasará con ella ahora que ha fallecido la andaluza. En OKDIARIO y sabemos que la situación ha dado un giro de 180 grados porque la menor iba a quedarse con su familia materna, pero, en el último momento, han decidido que se mude a Madrid con su abuelo, José Ortega Cano. Este último la ha recibido con los brazos abiertos, se ocupará de su educación y ofrecerá su mejor versión para que no le falte de nada.

Hay que tener en cuenta un punto importante. José Fernando ingresó en un centro especializado en 2017 y desde entonces está recibiendo un tratamiento para dejar atrás sus fantasmas del pasado. Es importante que no tenga ningún sobresalto y que no se encuentre con ninguna piedra en el camino para que pueda seguir avanzando, por eso algunos dudaron de que pudiera quedarse con la custodia de su hija. Fue entonces cuando Inmaculada y Tamara, madre y hermana de Michu respectivamente, empezaron a hablar con la prensa para garantizar que la menor no iba a mudarse a la capital.

Gloria Camila Ortega siempre ha sido muy prudente a la hora de hablar de este tema. Ha dejado claro que no iba a enfrentarse ni con Tamara ni con Inmaculada, pero no entendía que tuviesen tanto empeño en cuidar a la pequeña Rocío porque ninguna de ellas tiene una situación tan cómoda como la de Ortega Cano. Debemos recordar que el torero disfruta de una formidable vivienda en Madrid y además tiene un hijo pequeño que puede ser el compañero perfecto para Rocío. Ortega ha demostrado ser un padre excelente y le dará a su nieta exactamente la misma educación que han recibido José Fernando, Gloria Camila y José María. Es más, fuentes cercanas aseguran que la niña ya está matriculada en un centro privado y bastante competente.

El testamento de Michu

Muchos debatieron sobre la custodia de Rocío, pero el entorno siempre ha sabido que la andaluza quería que su hija se criase con la familia de José Ortega Cano porque sabía que iba a ser lo mejor para ella. Tanto Tamara como Inmaculada se empeñaron en hablar con la prensa para insinuar que iban a luchar para quedarse con la pequeña, aunque se han dado cuenta de que había un testamento hecho y no pueden hacer nada para cambiar las últimas voluntades de la fallecida.

«Si Michu quiso, pues nada. Encantada de la vida. Bueno, yo le he dicho que, si fue la voluntad de ella, pues bendita sea, ¿no? Que bien, que siempre la voy a apoyar y ya está», ha comentado Inma, como el llaman sus llegados. «Eso sí, ha dejado claro que nadie le va a impedir verla porque tienen una unión muy especial que no consentirá que desaparezca. Siempre va a estar conmigo. Yo voy a pedir mis derechos como abuela que soy, para que ella esté en verano conmigo, las navidades y todo esto».

En la otra esquina del conflicto tenemos a Tamara, quien ha adoptado una postura mucho más combativa, afirmando que hay cosas que todavía no están resueltas. Considera que no hay que dar nada por hecho y afirma: «Ellos no tienen la custodia, legalmente no se la han llevado, hay unas voluntades de mi hermana que sí refuerzan a Ortega Cano, pero el juez tendrá que ver la situación». Estas declaraciones no han hecho más que alimentar los rumores, pero nadie olvida lo más importante: el bienestar de la menor. Por eso, los colaboradores de televisión que están tratando el tema, no comprenden que la hermana de Michu quiera hacer un negocio de un asunto tan serio.

«Aquí no se trata de la lucha de poderes, sino de la estabilidad que se le pueda dar a la menor. Ortega Cano será mayor, pero la infraestructura de su casa es buena, y Gloria Camila también podría hacerse cargo. Ahora está habiendo un enfrentamiento innecesario, la decisión la toma el juez», ha comentado la periodista Pilar Vidal.

Gloria Camila, rumbo a ‘Supervivientes’

Uno de los grandes apoyos de Rocío es su tía Gloria Camila, pero tendrá que distanciarse de ella durante unos meses porque la tertuliana ha decidido concursar en Supervivientes All Stars, un reality que promete ser todo un éxito. La hija de José Ortega Cano se ha postulado como uno de los rostros más potentes de la edición y es posible que esté en Honduras varias semanas, así que habrá que ser paciente para escuchar lo que tiene que decir sobre la familia de Michu.

Gloria promete que no va a iniciar una guerra contra el entorno de su sobrina, pero no hace falta conocerla demasiado para saber que no se quedará callada ante determinados ataques que ha recibido el torero por parte de Tamara. Esta última ha sacado a relucir el oscuro pasado del diestro para insinuar que Rocío no debería crecer a su lado. Ahora la pregunta es: ¿Por qué tiene tanto empeño en criarla ella? ¿Busca posible pensión que le tendría que dar José Fernando en caso de que se hiciese cargo de la menor?