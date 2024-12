Giro de 180 grados en el tiempo: la dura advertencia de Mario Picazo por lo que está a punto de llegar

La dura advertencia de Mario Picazo por lo que está a punto de llegar supone un giro de 180 grados en el tiempo. Se avecina un destacado cambio de ciclo que tenemos por delante y que podría convertir estos días que tenemos por delante en un destacado giro radical. Sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta lo que nos espera para poder organizar planes en esta semana y la que está por llegar, una de las más destacadas del año.

Giro de 180 grados en el tiempo

Mario Picazo sabe muy bien qué nos espera, tal y como nos explica desde el canal de El Tiempo: «Aunque arrancamos esta semana con tiempo anticiclónico, durante los próximos días veremos cómo, poco a poco, cambiamos las altas presiones por una borrasca que llegará por el noroeste a mediados de semana. Con ese cambio de dinámica atmosférica también notaremos un cambio de masas de aire, lo que ayudará a que el frío de los primeros compases de la semana se suavice ligeramente con el paso de los días, aunque no por mucho tiempo».

Siguiendo con la misma previsión: «De momento, la borrasca que llegará el miércoles al noroeste podría ser la última de este otoño astronómico, que concluye el sábado a las 10:21 horas (hora peninsular). Con la llegada del invierno astronómico a esa hora, se espera una situación más anticiclónica. Sin embargo, esto no significa que no vayamos a ver precipitaciones. De hecho, para el fin de semana es posible que una perturbación situada cerca de las Islas Canarias afecte de forma notable al archipiélago. En cuanto al frente, que entrará el miércoles por el noroeste, dejará gran parte de su precipitación en Galicia y zonas próximas, aunque continuará avanzando hacia el Mediterráneo, dejando precipitaciones puntuales en otras áreas del norte, así como del centro e incluso del sur peninsular. Serán menos probables en el este, donde el frente llegará ya más diluido».

Será mejor que preparemos el paraguas en estas zonas el país: «Con la entrada del frente el miércoles y un flujo de viento más meridional, se espera que las temperaturas se suavicen a medida que se retire la masa de aire frío que nos afecta ahora. Este aumento de temperaturas será breve, ya que tras el paso del frente, el jueves, se abrirá la puerta a una nueva entrada de aire más frío, lo que volverá a bajar las temperaturas algunos grados. Para arrancar la semana, algunas capitales de ambas mesetas registrarán valores negativos durante la madrugada. Durante el día, las temperaturas máximas en varias ciudades no superarán los 10ºC. Madrid, por ejemplo, alcanzará como máximo los 10ºC entre el lunes y el martes».