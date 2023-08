Fue el periodista más conocido de los 2000 y ya no se sabe nada de él: su nueva vida

La popularidad no dura para siempre y nuestros famosos lo tienen cada vez más claro, por eso algunos tienen un plan alternativo fuera de la televisión. Es el caso del protagonista de esta noticia. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un punto importante.

Telecinco está experimentando una serie de cambios que no han dejado indiferente a nadie. Lo primero fue vetar a una serie de personajes como Rocío Carrasco o Kiko Rivera. Después eliminaron ‘Sálvame’ y ahora están rescatando algunos rostros que forman parte del la historia del corazón. Ahí entra el juego el periodista que protagoniza esta última hora.

La identidad del famoso desaparecido

Estamos hablando de Antonio Sánchez Casado. Ahora todo el mundo está hablando de él porque el programa ‘Así es la vida’ le ha invitado a colaborar en las nuevas tardes de Telecinco, pero llevaba un tiempo desaparecido. ¿El motivo? Los tiempos cambiaron y no se sentía cómodo porque él siempre ha realizado una televisión más sencilla, sin conflictos ni problemas importantes. Era colaborador de Ana Rosa Quintana y experto en corazón, pero lo que realmente le gustaba era la historia del arte. Ese es su plan B.

Antonio Sánchez Casado tiene detrás una carrera muy atractiva. El público le recibió con los brazos abiertos desde la primera vez que apareció en la pequeña pantalla. El presentador Ximo Rovira le contrató para ‘Tómbola’, uno de los espacios de entretenimiento más emblemáticos de la historia. Antonio tenía un perfil distinto, menos polémico, y la audiencia supo ver en él a un gran comunicador. “En realidad yo soy historiador del arte y trabajaba en el Museo del Prado cuando la televisión vino a visitarme y a partir de ahí me fui involucrando cada vez más hasta hoy”, contó hace unos años.

El gran mérito de Antonio Sánchez Casado

Ha estado un tiempo desaparecido y parte del público ha olvidado que Antonio es el creador de un género que ha dado grandes éxitos en Telecinco. En 1995 empezó a colaborar con ‘¡Qué me dices!’, un programa que aterrizó en Mediaset como un experimento y acabó convirtiéndose en la antesala de ‘Aquí hay tomate’. Telecinco siempre ha trabajado muy bien los temas relacionados con el mundo del corazón y Sánchez Casado fue el instigador de este movimiento. Eso sí, siempre ha tenido claro que nada era para siempre y que debía estar en constante evolución.

“La televisión tiene que evolucionar y espero seguir en esa evolución”, desveló en una de sus entrevistas. Por suerte puede refugiarse en la historia del arte, acude a esta materia siempre que necesita evadirse, pero realmente sigue siendo un gran comunicador y su pasión es trabajar en televisión. Ahora podemos verle en ‘Así es la vida’, programa que ha lanzado Telecinco para sustituir a ‘Sálvame’. De momento la estrategia no está funcionando y los datos de audiencia que cosechan no son buenos.

Antonio ha aprendido de los mejores

Antonio Sánchez Casado reconoció en una entrevista que sus padres no querían que se dedicase a los medios de comunicación, pues tenía un buen puesto en el Museo del Prado. “La verdad es que lo de la tele a mis padres no les gustó mucho. No les parecía serio, pero creo que ya se van haciendo a la idea”. No han tenido otro remedio. El colaborador ha trabajado al lado de los mejores. Ha estado al lado de Ana Rosa Quintana y de María Teresa Campos, las dos reinas de Telecinco.