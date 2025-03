Fue el peluquero más famoso de España, pero su vida cambió radicalmente: así está ahora

El nombre del protagonista de nuestra noticia sonó con fuerza durante mucho tiempo. Juan Miguel Martínez ha sido un rostro importante en la pequeña pantalla, no solo por su labor como peluquero de celebridades, también por su participación en numerosos concursos de Telecinco. Su carismática personalidad lo convirtió en un rostro familiar para el público, pero con el tiempo su vida ha cambiado de manera radical. En estos momentos se encuentra lejos de los focos mediáticos y ha optado por un estilo de vida completamente diferente al que llevó durante sus años de mayor notoriedad.

Originario de Castellón, Juan Miguel saltó a la fama tras casarse con la icónica cantante Karina. Su relación con la intérprete de Las flechas del amor y El baúl de los recuerdos le catapultó al mundo del espectáculo, y durante años formaron una de las parejas más mediáticas de España. De esa unión nació su hija Rocío en 1989, pero el matrimonio no logró perdurar en el tiempo y terminó en divorcio. Lejos de quedar en el olvido, el estilista comenzó a forjar su propio camino en los medios de comunicación. Con su particular estilo y humor, logró hacerse un hueco en el mundo de la televisión, convirtiéndose en un personaje recurrente en diversos programas.

La trayectoria de Juan Miguel en televisión

Su gran salto a la televisión se produjo en 2003 cuando participó en Hotel Glam, un concurso que reunió a los personajes más excéntricos de la época. En este programa, Juan Miguel destacó por su cercanía con el público y su forma desenfadada de afrontar los desafíos del concurso. Aunque no logró ganar, su paso por el reality le consolidó como una de las figuras más queridas por la audiencia. Durante esta experiencia vivió un breve romance con la cantante Yurena, lo que generó una gran repercusión mediática. Aunque la relación no prosperó, su paso por Hotel Glam marcó un antes y un después en su trayectoria televisiva.

Años después, en 2011, volvió a probar suerte en un programa al unirse al elenco de El Reencuentro, un programa que reunía a antiguos concursantes de otros formatos televisivos. En esta ocasión, compartió aventura con Yola Berrocal, con quien formó un dúo que conquistó a la audiencia. Tras semanas de convivencia y pruebas, lograron alzarse con la victoria, consolidando aún más la popularidad del estilista.

En 2017 decidió afrontar uno de los desafíos más duros de su carrera televisiva al participar en Supervivientes. El concurso, que se desarrolla en una isla de Honduras, exigía a los concursantes una gran resistencia física y mental. Durante su estancia, el ex de Karina perdió cerca de 38 kilos y demostró una gran capacidad de adaptación a las adversidades.

Su participación no pasó desapercibida, ya que sus ocurrencias y su manera de afrontar las dificultades le convirtieron en uno de los favoritos del público. Sin embargo, no logró alcanzar la final y fue eliminado en la séptima posición. A pesar de ello, su paso por el programa reafirmó su estatus de personaje televisivo entrañable. Su última gran aventura televisiva tuvo lugar en 2019 con su participación en Gran Hermano Dúo, donde volvió a demostrar su simpatía y carácter afable. A pesar de su esfuerzo, no logró llegar a la final y fue eliminado en las últimas semanas del concurso.

Los problemas de salud de Juan Miguel

Juan Miguel también se ha enfrentado problemas de salud que lo han llevado a replantearse su estilo de vida. En 2013 tuvo que someterse a una delicada operación en la que le extirparon un tumor y más de un metro de intestino. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida, haciéndole valorar más su salud.

Tras varios años de intensa actividad televisiva, el peluquero decidió dar un giro radical a su vida. Poco a poco, fue reduciendo sus apariciones en televisión y optó por un estilo de vida más tranquilo y alejado del espectáculo. Aunque en redes sociales sigue compartiendo algunos momentos de su día a día, su presencia mediática es mucho más discreta que en el pasado.

Así se encuentra ahora

En la actualidad se encuentra disfrutando de una vida más relajada, centrado en su bienestar y en su círculo más cercano. Aunque ya no es una figura constante en la televisión, sigue manteniendo el cariño del público que lo recuerda con afecto. A través de sus redes sociales comparte algunas imágenes de sus viajes, encuentros con amigos y momentos especiales. Eso sí, mantiene las distancias y tampoco muestra demasiado contenido personal.

Aunque no se descarta que en el futuro pueda volver a la televisión en algún formato que le resulte atractivo, por ahora, parece haber encontrado la paz y la estabilidad que tanto buscaba. Desde su etapa como peluquero hasta su paso por televisión y su nueva vida lejos del foco mediático, Juan Miguel sigue siendo recordado como uno de los personajes más entrañables de su generación. ¿Le darán otra oportunidad para trabajar delante de las cámaras?