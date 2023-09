El cambio físico de Karina, a debate: esta es la enfermedad que padece

Karina ha conseguido ganarse el cariño de toda la audiencia en apenas una semana dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Su naturalidad, su carisma y su sensibilidad le han hecho ser una de las concursantes de GH VIP más aclamadas. Y, sobre todo, tras abrir de par en par su corazón en la curva de la vida. La cantante ha repasado los peores momentos a los que ha tenido que hacer frente, desvelando así la enfermedad que padece y que le ha llevado a experimentar un cambio físico muy comentado.

Ella misma ha confesado que padece hipotiroidismo, una enfermedad bastante común que consiste en una reducida actividad de la glándula tiroides. Estas glándulas tienen como misión regular las reacciones metabólicas del organismo y, cuando hay otro factor que altera este proceso, se producen cambios físicos. En este caso, las hormonas tiroideas de Karina disminuyen y la secreción de TSH aumenta con el objetivo de que el tiroides trabaje al máximo para recuperar el nivel normal de hormonas tiroideas.

Karina haciendo la curva de la vida de ‘GH VIP’ / Telecinco

Para entender el hipotiroidismo cabe resaltar que el organismo reconoce al tiroides como algo externo, que no pertenece al cuerpo y por este motivo procede a destruirlo por medios de anticuerpos. Aunque también se puede dar casos en los que se produzca por defectos enzimáticos que suelen ser hereditarios. Entre los síntomas se encuentran el cansancio, la intolerancia al frío, la depresión, la piel seca, la palidez de la piel, la disminución de la memoria o el aumento de peso, entre otros.

Posado de Navidad de Karina en 2002 / Gtres

Fue en 1971 cuando Karina se enfrentó a un cáncer de tiroides por el que tuvo que ser intervenida y que casi le cuesta la ruina. Tal y como ella misma confesó, invirtió más de 7 millones de pesetas en un tratamiento que perduró 12 años en el tiempo. «Tuve un cáncer en el tiroides y me tuvieron que operar para quitármelo. Me lo hicieron en la clínica de Pamplona, donde estuve cerca de veinte días ingresada. Luego estuve como cuatro años con revisiones periódicas, hasta que me dijeron que ya solamente tenía que ir a revisión si me sentía mal o notaba alguna anomalía», confesaba hace un año para las páginas de El Español. Hasta la fecha, Karina no ha vuelto a tener ningún problema con esta enfermedad.

Karina durante la presentación de su libro / Gtres

La intérprete de El baúl de los recuerdos nunca ha pensado en tirar la toalla, y ahora menos. Su salud ha quedado en un segundo plano y solo quiere luchar por la de su nieta, motivo por el que ha entrado al concurso. «Nace mi nietecita Ana, que está un poco mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores», ha dicho durante la curva de la vida. No ha querido dar más detalles, pero su hija, Azahara Díaz, ha roto su silencio. «Como reveló ayer mi madre, mi hija fue diagnosticada de una enfermedad grave y rara cuando sólo tenía 1 mes y 23 días de vida (…) Será la única vez que hable de este tema», ha zanjado, pidiendo mantener el anonimato de la familia por el bien de sus hijos.