Frío polar y nieve en camino: el pronóstico de Roberto Brasero para este domingo

Roberto Brasero tiene muy claro el pronóstico para este domingo llega un importante cambio de tiempo que traerá frío polar y nieve. Estamos ante una serie de detalles que pueden ser los que acaben marcando esta diferencia importante que tenemos por delante. Se avecinan destacadas transformaciones que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después en estos días que tenemos por delante. Parecía que el otoño se alargaba, pero en cierta manera ha puesto freno a unas jornadas repletas de actividad.

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando. Será mejor que nos preparemos para lo peor, sacando el abrigo del armario y pensando ya en cambiar por completo de actividad. Nos alejaremos de una situación que puede llegar a ser la que parecía que teníamos instalada, pero en realidad, podemos empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo. De las temperaturas totalmente anómalas de estas últimas jornadas, pasaremos a un destacado cambio de ciclo que nos alejará de lo que sería habitual. Cambiamos de ciclo y lo hacemos con la mirada puesta a esta previsión del tiempo que lo cambiará todo.

Nieve y frío polar en camino

Llega el frío polar a España, algo que quizás no esperaríamos y que tenemos por delante, ante una serie de detalles que nos acompañarán en estos días. Parecerá que el invierno llega de golpe si hacemos caso de la previsión del tiempo que tenemos por delante y que puede marcar la diferencia.

Sin duda alguna, tenemos por delante un destacado cambio en el tiempo que debemos empezar a tener en cuenta. Una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en unos días en los que todo es posible. Hemos visto llegar un otoño de muchos cambios de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Es la hora de apostar claramente por algunos elementos que se convertirá en algo esencial. Por lo que, tenemos que estar pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después de la mano de una situación que podría acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando.

El pronóstico de Roberto Brasero para este domingo

La previsión del tiempo de Roberto Brasero para estos días pone los pelos de punta, empezando por un domingo para el que nos esperan importantes novedades. Por lo que, tenemos por delante una serie de detalles que pueden ser fundamentales y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Roberto Brasero tiene muy claro qué es lo que nos está esperando, desde su previsión del tiempo de Antena 3 nos advierte de que: «Este domingo 8 de diciembre ya no será el frente sino la masa de aire que viene detrás, y que llega con aire frío del Ártico, la que se irá extendiendo por toda la Península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado de hasta 8 grados en algunas zonas. En Canarias no cambian porque allí no llega la masa ártica pero el domingo sí bajarán las temperaturas ya en el este y sur de la península y especialmente frías serán las de la mitad norte. Ya podremos empezar la jornada con heladas que ese día se extenderán a todos los entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, así como a zonas de la meseta Norte y en menor medida de la meseta Sur. El viento seguirá siendo fuerte y frío en el norte y centro de la península, así como en Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en amplias zonas de los tercios norte y este y las lluvias copiosas en el Cantábrico oriental. Y atención a las nevadas».

Siguiendo con la misma previsión: «El aire frío se extenderá el domingo por toda la península, pero en el norte además vendrá acompañado de nevadas. La nieve “el fenómeno más significativo del día” según leemos en el pronóstico de AEMET. Se esperan nevadas moderadas y localmente fuertes en amplias zonas de la mitad norte peninsular, con una cota de 700/900 m en el nordeste y de 800/1000 m en el resto de la mitad norte. Se prevén acumulados significativos en interiores del extremo norte, especialmente en Pirineos, cordillera Cantábrica e Ibérica norte. Recordamos la recomendación de la DGT de viajar provistos de cadenas o neumáticos de inviernos en los desplazamientos por estas zonas. A lo largo del domingo y el lunes, se esperan acumulados de más de 40 cm en zonas aledañas de montaña de la cordillera Cantábrica y Pirineos por encima de unos 1200 m».