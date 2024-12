Roberto Brasero advierte sobre el puente de diciembre: fuertes nevadas previstas en el norte

El puente de diciembre estará marcado por las fuertes nevadas previstas en el norte, el experto Roberto Brasero lanza una importante advertencia. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando. Un cambio de ciclo que puede ser el que nos marcará de cerca en muchos sentidos. Por lo que, tenemos por delante una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán una diferencia destacada en ese preciso momento.

Roberto Brasero nos indica lo que tenemos en este momento por delante y todo lo que nos está esperando. Estamos en medio de un puente de diciembre en el que debemos empezar a prepararnos para hacer realidad determinados cambios que tenemos por delante. Es el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando en estos días. Por lo que, debemos tener en cuenta determinadas situaciones que hay que poner sobre la mesa. Toda precaución es poca ante las fuertes nevadas que llegarán en el norte durante estas próximas horas y que ponen en riesgo la operación retorno.

Fuertes nevadas previstas en el norte

Después de un otoño en el que las temperaturas se han mantenido más o menos en una posición muy distinta de lo que esperaríamos para esta época del año. Parecerá que el invierno llegará de golpe con una serie de detalles que nos acompañarán en estas próximas jornadas.

Es la hora de ver un poco más allá y de hacerlo con la mirada puesta a un destacado cambio de ciclo que puede ser fundamental. Estamos a las puertas del invierno, atentos ante un tiempo que puede ser especialmente complicada. Nos enfrentaremos a estos cambios que llegarán de forma más inesperada.

Si estás pensando en hacer planes al aire libre en estos días, no lo dudes, ha llegado el momento de estar más atento a una previsión del tiempo que puede traernos consecuencias totalmente inesperadas. El descenso de las temperaturas será totalmente generalizado.

Roberto Brasero ha lanzado un importante aviso que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que realmente nos invitarán a estar pendientes de un cielo que traerá novedades destacadas en estos días que nos están esperando.

La dura advertencia de Roberto Brasero sobre el puente de diciembre

«El tiempo que nos espera a partir de este domingo es destacable no solo porque vayamos a tener condiciones invernales como puede ser propio de estas fechas sino también porque ahora mismo no las tenemos. Más bien todo lo contrario. Hoy viernes 6 de diciembre alcanzamos los 26º en Alicante o los 24º en Castellón y las mínimas no bajan de 7º en Salamanca o Soria. Sin heladas. Ya helará a partir del domingo y ya hará menos calor también en estas zonas donde hoy o mañana todavía lo está haciendo».

Siguiendo con la misma previsión: «Todavía durante mañana sábado tendremos un tiempo bastante soleado en la mitad sur peninsular e incluso las temperaturas seguirán como las de hoy en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y sur de Andalucía: 25º en Murcia, 23º en Valencia, 22º en Málaga, 21º en Granada o Sevilla… Por el centro puede nublarse algo más y por el norte irá pasando un frente frío ya con lluvias y nevadas para mañana. ¡Y también con fuertes vientos! El frío viento de noroeste soplará con rachas que podrían superar los 100 km/h en el nordeste peninsular, en zonas altas del resto de la mitad norte y en Baleares. Además, se espera temporal costero en el mar Cantábrico y por la tarde en Baleares. Las lluvias serán persistentes en el Cantábrico y las nevadas ya empezarán a caer en los Pirineos y cordillera Cantábrica, con una cota de nieve que irá descendiendo según avance la jornada hasta los 800-900 m en el nordeste y los 800-1200 en el noroeste, según leemos en la actualización del aviso especial de la AEMET sobre este temporal de viento, lluvias y nevadas que tendrá su día álgido el domingo».

El domingo será el día más complicado de toda la semana, siguiendo la previsión de los expertos: «Este domingo 8 de diciembre ya no será el frente sino la masa de aire que viene detrás, y que llega con aire frío del Ártico, la que se irá extendiendo por toda la Península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado de hasta 8 grados en algunas zonas. En Canarias no cambian porque allí no llega la masa ártica pero el domingo sí bajarán las temperaturas ya en el este y sur de la península y especialmente frías serán las de la mitad norte. Ya podremos empezar la jornada con heladas que ese día se extenderán a todos los entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, así como a zonas de la meseta Norte y en menor medida de la meseta Sur. El viento seguirá siendo fuerte y frío en el norte y centro de la península, así como en Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en amplias zonas de los tercios norte y este y las lluvias copiosas en el Cantábrico oriental. Y atención a las nevadas».