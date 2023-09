Una famosa revela por qué Alaska y Mario rompieron su relación y deja a todos atónitos

Alaska y Mario Vaquerizo siempre han tenido buena fama, pero ¿cómo son en la intimidad? Una famosa artista ha explicado que en el pasado tenía muy buena relación con ellos y de un momento a otro rompieron la amistad. Alaska y Mario se han caracterizado por tener un carácter amable. Es el secreto de su éxito. Son muy cercanos con la prensa y no tienen problemas en explicar que sus amigos se han convertido en familia. Entonces, ¿por qué dieron de lado a una persona que pertenecía a su círculo más estrecho? La verdad ha visto la luz y el matrimonio de artistas se ha situado en el centro de la polémica.

Yurena cuenta la verdad sobre Alaska y Mario

El año 2000 marcaron la vida de muchos artistas. Fue una época de esplendor musical y algunos cantantes supieron aprovechar el tirón, como por ejemplo Yurena. En aquella época se hacía llamar Tamara y sus éxitos musicales alcanzaron una repercusión internacional. Tanto es así que en la actualidad Yuerena hace giras por China.

La cantante es un rostro muy querido por el público y ya ha participado en varios programas de Telecinco. Recientemente ha dado una entrevista en un espacio de la cadena y ha explicado el lado más desconocido de Alaska y Mario Vaquerizo. Lo primero que ha hecho ha sido decir que no tenía nada en contra del matrimonio, pero quiere contar la verdad.

Según ha explicado, era íntima amiga de la pareja y de un momento a otro se encontró con una situación que sigue sin comprender. Yurena tuvo un problema legal con una cantante que la demandó acusándola de plagio. Al principio contó con el apoyo de Mario Vaquerizo y su mujer. Sin embargo, con el paso del tiempo se encontró sola.

La demanda que recibió Yurena

Yurena ha explicado que recibió una demanda de «la artista que canta boleros». Esto sucedió en 2001, era en pleno esplendor mediático y al principio sí contó con la ayuda de Mario Vaquerizo. Sin embargo, el asunto se hizo público y el artista optó por desaparecer porque no quería verse implicado en ningún escándalo. «Desde el momento en el que se hace público que he sido demandada por esta discográfica que pertenecía a un grupo mediático tan poderoso, esas personas desaparecen».

Alaska y Mario quedan en una situación delicada

Yurena asegura que la cantante que le demandó pertenecía a una empresa muy importante. Muchos de sus compañeros sabían que no tenía razón, pero no quisieron posicionarse para no tener problemas. «Yo en ese momento pertenecía a una discográfica muy pequeñita y la otra pertenecía a un gran grupo mediático», explica.

Siempre siguiendo su relato, Alaska y su marido fueron algunos de los rostros televisivos que rompieron su amistad con ella después de este suceso. “Yo, si apoyo a una persona, la apoyo hasta el final. No porque vengan personas muy poderosas me aparto”, insiste Yurena en ‘La última noche’. Sigue dolida con el matrimonio y cree que ha llegado el momento de que el público conozca su versión.