Un experto de la AEMET alerta de tormentas para el fin de semana: «fenómeno poco habitual…»

La AEMET alerta de la llegada de tormentas para el fin de semana, un fenómeno poco habitual nos golpeará de lleno. Estamos ante un cambio de tiempo que puede acabar traduciéndose en un giro radical en este fin de semana de Carnaval. Las celebraciones pueden verse afectadas por unas tormentas que llegarán a gran velocidad.

La previsión parece que no será nada buena si nos fijamos en lo que está a punto de llegar a España. Un experto hace una primera previsión con un fenómeno poco habitual para esta época del año.

Alerta por las tormentas para el fin de semana

Estos últimos días de la semana nos enfrentamos a un cambio que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Hemos vivido un tiempo que ha acabado lejos de lo que acabaría siendo habitual para esta época del año, con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta.

Vivimos unas jornadas con unas cifras que no son las habituales para esta época del año. Han sido días en los que parecía que el mal tiempo nunca más volvería a llegar. Con unas cifras que pueden acabar siendo las que marquen la diferencia, por fin parece que todo cambiará.

Por influencia del anticiclón, hemos estado hasta más de 10º por lo que sería habitual para esta época del año. Con unas temperaturas por encima de los 20º en gran parte del territorio, pero lo peor parece que estaría a punto de llegar. Ante estos días en los que parecerá que volvamos a lo peor del invierno.

España mira al cielo, esperando esos días en los que tocará prepararse para recibir de nuevo la esperada lluvia. En zonas como Cataluña se preparan ya para activar la emergencia climática ante unas cifras que no son nada buenas. No ha llovido y eso se traduce en una sequía que desde el año 2008 no se veía, ese año tuvieron que traer barcos cargados de agua para abastecer a la población.

De momento, las medidas están sobre la mesa con más de una discrepancia ante un cambio que podremos empezar a ver en breve. La lluvia parece que llegará a esta comunidad y a muchas otras, el país entero estará bajo la influencia de una y más borrascas que llegarán con fuerza estos días. Esta es la terrible previsión que realiza la AEMET.

Llega un fenómeno poco común

La previsión de la AEMET para este fin de semana no es demasiado buena, especialmente después del paso de una borrasca, Karlotta que traerá una serie de consecuencias inesperadas con un tiempo que parece que cambia por momentos. Un nuevo frente atlántico hará acto de presencia.

Según muestran los expertos de El Tiempo: “Este sábado la atmósfera seguirá inestable en toda la Península y en Baleares, por lo que se producirán precipitaciones en muchas zonas, siendo más intensas en Galicia, vertiente cantábrica y la mitad occidental de Andalucía. Serán de carácter más irregular. Descenderá la cota de nieve en los sistemas montañosos hasta rondar los 800 o 900 metros en el noroeste peninsular y en los Pirineos.”

Pero cuidado porque también se empezará a notar un nuevo cambio en las temperaturas: “En las costas mediterráneas las temperaturas subirán ligeramente, mientras que en el resto tenderán a descender. Las máximas se alcanzarán en Canarias con 25 o 26 ºC. En la Península se llegará a 20 ºC en Castellón, Alicante, Murcia y Almería.” Parece que esta primavera a la que nos enfrentamos no quiere abandonarnos, sino todo lo contrario, se resiste a desaparecer del todo.

El fin de semana será pues pasado por agua en gran parte del territorio, la misma previsión advierte de que: “En la jornada del domingo persistirá la inestabilidad en la vertiente cantábrica y en los Pirineos, donde se producirán precipitaciones débiles o moderadas, aunque también se pueden dar en las regiones occidentales peninsulares y en la mitad occidental de Andalucía, que acabarían llegando a otras comunidades del sur. En Canarias estará parcialmente nuboso tendiendo a quedar despejado.”

Volverá con la lluvia la esperada nieve que todo el mundo desea que caiga en un invierno en el que se ha hecho difícil de ver: “La cota de nieve estará entre los 800 o 1200 metros en los Pirineos, la Cordillera Ibérica, el oeste de la Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada. No habrá grandes cambios en las temperaturas con respecto al día anterior, con vientos de poniente que serán fuertes en el Cantábrico, Baleares, la cuenca del Ebro y el Estrecho.”

Un tiempo que será el que esperaríamos en esta época del año. Volviendo a una cierta normalidad, cuando ya nos habíamos acostumbrado a esa primavera que parecía que este año se adelantaba unas semanas. El invierno propio de estas fechas hará acto de presencia.