Esto es lo que le ha pasado a Nuria Roca y Juan del Val: están indignados

Nuria Roca y su marido han compartido sus impresiones después de la graduación de su hijo Juan. El joven ha terminado su formación en la prestigiosa universidad ESIC, donde ha estudiado Publicidad y Marketing. Lo cierto es que ya ha demostrado su talento para dedicarse al mundo de la comunicación, tanto es así que ha ejercido de colaborador en ‘Generación T’, un programa de entretenimiento que se emite en One Toro TV y que está presentado por Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón. Volviendo al tema que nos ocupa, Nuria ha compartido una queja en tono irónico, a pesar de que está muy feliz por todo lo que ha conseguido Juan.

«Tres horas y pico. Todo muy bonito, todo muy dinámico», ha comentado al respecto. Más adelante le han preguntado si hubiese preferido asistir a la gala de los Goya y ha respondido: «¿De verdad me tengo que pronunciar?» No obstante, la comunicadora ha felicitado públicamente a su hijo, quien ha logrado terminar su carrera universitaria. No es la única que se siente orgullosa, su marido también ha utilizado Instagram para compartir la emoción que le produce los últimos acontecimientos familiares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan (@juandelval)

«Ayer se graduó Juan del Val Roca, el chico con la sonrisa más bonita del mundo. Enhorabuena mi rey», ha escrito el colaborador de ‘El Hormiguero’. Tanto él como su mujer se han indignado por el tiempo que ha durado la ceremonia, pero eso no quiere decir que no hayan valorado el esfuerzo que han hecho todos los estudiantes, sobre todo porque la universidad donde se ha celebrado el evento es una de las más prestigiosas de la capital.

Nuria Roca felicita a su hijo

Nuria Roca y Juan Del Val forman uno de los matrimonios más estables de la crónica social. Ambos son celosos de su intimidad, aunque comparten ciertas cosas para evitar que circulen rumores innecesarios. En las últimas horas se han lanzado a las redes para desvelar lo que ha pasado con el hijo que tienen en común. La presentadora de La Sexta cree que va a echar de menos ver a su hijo estudiar y se alegra que todo el esfuerzo que ha dedicado en esta tarea se haya visto recompensado.

«Ando de resaca emocional, amigos. Hace un suspiro llevaba yo a mi ‘Bole’ de la mano al cole y ya ha acabado la universidad. ¡Enhorabuena, cariño! Cuánto voy a echar de menos verte en esa ventana estudiando, ya sea con sol o con frío, contento o agobiado, con la Pepi encima o sin ella. Enhorabuena mi vida. Te quiero».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Son muchos los rostros conocidos que se han puesto en contacto con Nuria después de descubrir que su hijo se ha graduado en la universidad universidad ESIC. Entre otros famosos encontramos a: Patricia Cerezo, Bibiana Fernández, Carmen Lomana o Raúl Gómez. Nuria es un rostro muy querido, lleva muchos años dedicándose a los medios de comunicación y ha forjado amistades interesantes, por eso está también posicionada.

La lección que ha aprendido Nuria Roca

Nuria Roca no suele dar entrevistas personales, pero hace una semanas charló con la revista ‘Diez Minutos’ para explicar todo lo que había aprendido a lo largo de su trayectoria profesional. Igual que le sucede a todo el mundo, la presentadora cree que ha tomado algunas decisiones equivocadas, aunque no se arrepiente y considera que han sido necesarias para aprender. «Creo que es bueno que te vayas dando leches, que te levantes y sigas haciendo camino… No le avanzaría nada de lo que va a vivir, solo le aconsejaría que diera lo máximo y que fuera feliz en el trabajo», comenta al respecto.

Nuria ha trabajado en el mundo de la interpretación, ha hecho teatro, es colaboradora y presenta programas muy exitosos, de hecho ha sido la única capaz de sustituir a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. El presentador tuvo que ausentarse por un motivo de fuerza mayor y fue la mujer de Juan Del Val la que tomó el timón del programa. Afortunadamente cumplió con el objetivo sin ningún problema porque, tal y como dice es «perra vieja». Según cuenta: «Lo único que tengo intacto desde que empecé a trabajar es la capacidad de ilusionarme por las cosas. Y el día que no la tenga, me iré, también porque tengo el privilegio de poder irme».

Ahora que tiene criados a sus hijos, Pau y Juan, Nuria puede centrarse en cumplir con los retos profesionales que tiene pendiente. A pesar del éxito que ha cosechado siendo presentadora de ‘La Roca’, cree que sería muy feliz aceptando más proyectos de actriz. «Me gusta mucho la ficción y me encantaría que me llamaran más. Después de participar en ‘Madres’ y en el teatro. Me gustaría potenciar esta faceta», explica en el medio citado anteriormente.