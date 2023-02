Este es el pastizal que C Tangana se gasta en comida a domicilio

C. Tangana es el nombre artístico de Antón Álvarez Alfaro quien se ha convertido en uno de los artistas españoles de la escena musical de mayor éxito en los últimos años, y al que siempre le vemos innovando y sorprendiendo como cuando en algunos de sus videoclips se ha dedicado a mostrar establecimientos como restaurantes y bares a los que por lo visto le encanta ir. Sin embargo, como cualquier otra persona, el cantante recurre también de vez en cuando a que le lleven la comida a casa, algo en lo que por lo visto suele gastar bastante. De hecho se ha sabido ahora lo que gasta C. Tangana se gasta en comida a domicilio y puede que la cifra te sorprenda.

C. Tangana y lo que gasta en comida a domicilio

Basta con echar un poco la vista atrás en la carrera de C.Tangana en los últimos años para darnos cuenta de lo importante que resulta la gastronomía para «El Madrileño». De hecho el artista presentó su último disco invitando a cocido en el mítico restaurante Lhardy y también ha grabado dos videoclips en el bar Palermo de Canillas y un tercero, junto Jorge Drexler y para el tema «Tocarte», en el bar Los dos hermanos que se ubica en el barrio de Moratalaz.

Queda claro entonces que a C. Tangana no sólo le apasiona la música sino también, los restaurantes y bares en los que sirven comida tradicional y local. Pero además, no le dice que no tampoco al hecho de pedir comida a domicilio teniendo en cuenta que suele pedirla a altas horas de la madrugada, cuando son pocos los establecimientos que permanecen abiertos.

Y además no duda en gastar lo que sea necesario para poder comer lo que apetece a la hora que desee. Él mismo lo ha confesado en una reciente entrevista, en la que hablando de la cantidad de dinero que había ganado últimamente, desvelo lo que se gastaba en hacer pedidos a Glovo, la conocida empresa dedicada a repartir a domicilio.

«Todo lo que estoy ganando con la música, me lo estoy dejando el Glovo» confesaba el artista y añadía: «El otro día me compré un helado por 17 pavos, tío».

Todo un «pastizal» para un simple helado, aunque para justificar su precio, C.Tangana quiso dejar claro que lo había pedido a las 3 de la madrugada . Sin embargo no quiso decir la marca a la que pertenecía o de hecho, a que establecimiento, había realizado el pedido.