Este es el mote que le ponían los hijos de Piqué a Clara Chía. Para ellos no es la «novia de papá»

Hace mucho tiempo que no teníamos noticias de Clara Chía y los más optimistas pensaban que la joven había encontrado la paz que tanto deseaba, pero no es así. Su situación no es nada favorable. No ha logrado ganarse la confianza de los hijos de Gerard Piqué. La joven está dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar que sus sentimientos hacia el empresario son sinceros, de hecho ya se ha ganado un hueco en la familia Piqué. Tantos los padres de Gerard como su hermano han recibido a Clara con los brazos abiertos, pero los pequeños de la casa no están dispuestos a seguir estos pasos.

Clara Chía lleva guardando silencio desde que salió a la luz su relación con Piqué. Le han acusado de provocar a Shakira y de estar tramando una estrategia para sacar rendimiento económico de la situación, pero de momento sus labios están sellados. No ha atacado a Shakira, al menos públicamente, pero los hijos de su novio están pendientes de todos sus movimientos. Varios medios americanos aseguran que le han puesto un apodo muy poco cariñoso. No se refieren a ella como “la novia de papá”, su imaginación va mucho más allá.

El mote que le han puesto a Clara Chía

Clara Chía ha recibido muchas críticas, la mayoría del entorno de Shakira. Gerard Piqué dio un golpe en la mesa para defender a su novia y recordó que la salud mental era importante siempre, en todos los casos, no solo cuando pasaba una desgracia. El catalán quiere que su novia quede al margen de ciertas situaciones porque no tiene nada que ver en su guerra con Shakira.

En varias ciudades de Colombia llegaron a colgar fotos de Clara y de Piqué y hacían concursos para ver quién escupía más cerca de la imagen. Algunos fans dieron este paso para emular una frase de la famosa canción de Shakira compuso con Bizarrap. “Perdón que te sal-pique”, decía exactamente.

Durante todo este tiempo Clara ha guardado silencio, pero no se ha quedad quieta. Todas estas informaciones están dañando su imagen pública y consecuentemente la imagen que la familia de Piqué tiene de ella. Por ese motivo ha puesto en manos de sus abogados algunos atrevimientos, de hecho ha pedido una orden de alejamiento contra el periodista Jordi Martín. Ahora ha salido publicado que los problemas de Chía han aumentado. En esta ocasión los hijos de Gerard Piqué han sido señalados.

“La emplead de papá”

Gerard y Clara se conocieron en la empresa del catalán, en Kosmos. La joven trabajaba allí y supuestamente la madre del empresario hizo de alcahueta porque quería que su hijo dejase a Shakira para empezar otra relación. Milan y Sasha se han enterado de esta historia y le han puesto un apodo a Chía que no le gustará nada a Gerard Piqué. No se refieren a ella como “la novia de papá”, hay algo más. “La forma en que se dirigen a Chía en el domicilio de la cantante: allí no es Clara Chía ni la novia de Piqué. Allí no es más que la empleada de papá”, explican fuentes acreditadas.

Los hijos de Piqué toman partido

Muchos medios americanos se han hecho eco de esta información. Supuestamente, los hijos de Piqué “No saben que la joven de 24 años es la nueva novia del exjugador del FC Barcelona. Según revelaron medios estadounidenses, se refieren a Clara Chía como ‘la empleada de papá’, situación que podría molestar a Gerard Piqué”.