Este es el famoso actor que tuvo que trabajar en un zoológico como ‘chico de los churros’ para poder vivir

Hay un actor muy famoso que ha tenido que trabajar en un zoológico como ‘chico de los churros’ para poder vivir. Hay una saga de películas que ha marcado a toda una generación. Ha recaudado millones de dólares en todo el mundo, algo que sus protagonistas no podían ni imaginar. Cobraron poco dinero por hacerla y tuvieron que compaginar ese papel estelar con otros trabajos. Este actor triunfó en la gran pantalla, pero también era el ‘chico de los churros’ en un zoológico.

En el año 1999 llegó a los cines una película destinada a convertirse en un objeto de culto, tal y como ha demostrado el paso del tiempo. La que inicialmente era una comedia de bajo presupuesto, se ha convertido en una de las sagas más vistas en los cines. Uno de su protagonista cobró una miseria por hacerla.

Solo 8.000 dólares que para este joven actor fue todo un dineral, pero le obligó a aceptar un puesto de ‘chico de los churros’ en un zoológico para poder ganarse la vida. Saber que este actor de la mítica saga de ‘American Pie’ pasó penurias económicas, nos da una idea de lo difícil que es labrarse un futuro en Hollywood.

Seann William Scott interpretó a Steve Stifler en la famosa saga, pero al principio de esta exitosa trilogía no tuvo mucha suerte. Antes de hacerse famoso, con poco más de 20 años recibió esta oportunidad que no dudó en aprovechar. La película contra todo pronóstico recaudó más de 235 millones de dólares.

El actor solo cobró 8.000 dólares per un papel que le llevaría hasta el estrellato. En 1999 ese dinero era mucho para un veinteañero que sobrevivía en la meca del cine. Tal como él mismo ha reconocido en una entrevista en Deadline: “Recuerdo que después me compré un Ford Thunderbird de segunda mano por unos 5.000 o 6.000 dólares. No recuerdo que pasó con los otros 2.000 porque terminé trabajando en el zoológico de Los Ángeles como el tipo de los churros, por lo que quizás fue menos de 8.000 dólares”.

El futuro que le esperaba quizás ni él mismo lo veía venir. La película de humor que marcó a más de una generación se convirtió en una de las más exitosas. Millones de adolescentes no dudan en verla una y otra vez.