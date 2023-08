¿Está Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, en Tailandia?

La última hora de Daniel Sancho ha situado a su madre en el punto de mira. Silvia Bronchalo, expareja de Rodolfo Sancho, nunca se ha sentido cómoda siendo la protagonista de la noticia, por eso ha intentado que su vida se desarrolle lejos del foco mediático. Ha hablado por primera vez sobre el caso de su hijo, pero antes de desvelar sus palabras debemos resolver una duda importante. ¿Ha viajado Silvia a Tailandia para intentar ayudar a Daniel? El cocinero se puso en contacto con su padre cuando la policía tailandesa le dejó hacer una llamada. Supuestamente Rodolfo Sancho cogió un avión para ver qué estaba pasando.

Los nuevos datos desmienten la teoría anterior. Se ha demostrado que Rodolfo Sancho está en España, concretamente en la isla de Fuerteventura. Por el momento se desconoce el motivo por el que ni él ni Silvia Bronchalo han viajado a Tailandia. La madre del cocinero también se refugia en España. De momento solo se ha pronunciado para dejar claro que hay informaciones que no se ajustan a la realidad. La situación de Silvia es compleja. De un momento a otro ha descubierto todo y fuentes cercanas aseguran que “no reconoce” está versión de su hijo.

El misterioso paradero de Silvia Bronchalo

La hipótesis más fiable hasta la fecha es que Silvia Bronchalo está resguardándose de la tormenta mediática en su domicilio familiar, acompañada de sus amigos y de su entorno más cercano. En un primer momento se dijo que tenía pensado instalarse con Rodolfo una temporada en Tailandia hasta que el caso de su hijo estuviera resuelto, pero los hechos hablan por sí solos. De momento ni Silvia ni el actor han salido de España. Quizá sea porque Daniel está en prisión preventiva y de momento no puede recibir visitas.

Los padres del cocinero han contratado a un buen abogado en Tailandia, concretamente a Anan Chuayprabat, más conocido como Khun Anan. Este profesional cuenta con la ayuda de otro letrado español que también ha tomado las riendas del caso. El objetivo es muy sencillo: intentar buscar pruebas para rebajar la condena de Daniel. El hijo de Rodolfo Sancho habría manifestado su deseo de regresar a España para cumplir condena aquí, pero los expertos afirman que como mínimo estará cinco años en Tailandia antes de la extradición.

Rodolfo Sancho intenta esconderse en Fuerteventura

Rodolfo Sancho no está en Tailandia. Su portavoz ha asegurado en Telecinco que está viviendo una situación tensa porque se siente presionado, a pesar de que respeta el trabajo de los medios. De momento se refugia en Fuerteventura. Según ‘Socialité’, no sale de su casa ni siquiera para pasear a los perros por miedo a que se le acerque algún periodista. “Nos cuentan que no sale de su casa para nada, únicamente a veces para hacer llamadas, pero en cuanto ve que hay algún vecino fuera que le puede ver o fotografiar con el móvil vuelve a meterse inmediatamente para adentro”, desvela una reportera del citado medio.

La nueva vida de Silvia

Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho ahora están unidos por el dolor, pero hace mucho tiempo que llevan vidas completamente distintas. Se conocieron en 1994 en una escuela de interpretación. Silvia también quería ser actriz y estuvo luchando por su sueño un tiempo, pero después encontró otras prioridades. Desde entonces vive apartada de los medios y no se ha sabido nada de ella hasta el suceso que su hijo ha protagonizado en Tailandia.