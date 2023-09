Esta es la razón por la que el centro de Madrid no registró lluvias históricas como anunciaba la AEMET

Madrid no registró las lluvias históricas que anunciaba la AEMET, la capital de España se salvó del desastre por una poderosa razón. Todas las alertas se activaron ante la llegada de un DANA que podría afectar a millones de personas, el 112 lanzo una alerta roja que hizo sonar los teléfonos móviles. Animando a no salir de casa, consiguieron que el DANA no causará estragos, además de que estas impredecibles lluvias cayeron en un lugar inesperado. Madrid se salvó de las lluvias histórica por esta razón.

La AEMET anunció unas lluvias históricas en Madrid que nunca llegaron

La capital de España estaba en alerta roja y llegó a este punto ante una alarma que incluso activó a todos los móviles. El DANA supone la llegada de lluvias torrenciales cuyo punto exacto es casi imposible de predecir, aunque la llegada de estas nubes amenazantes llevó a la AEMET ha activar la alarma.

Las nubes podrían haber descargado hasta más de 100 litros en el centro de la ciudad, por lo que incluso se suspendió un importante partido. Los mapas del tiempo amenazaron a los madrileños, aunque finalmente no fue tan terrible o al menos, hubo un motivo que evitó el desastre más absoluto.

El DANA fue perdiendo fuerza y cuando llegó a la ciudad, la alerta ya era naranja. Un nivel que dejaba a todos a salvo fue descargando poco a poco hasta llegar. Las grandes tormentas se quedaron a solo 38 kilómetros de la capital, por lo que casi llegan a provocar el desastre ya que es uno de los puntos que más población acumula.

El hecho de que las lluvias fueran llegando poco a poco lejos del centro evitó el desastre. Salvó a miles de personas que estaban pendientes del mal tiempo que amenazaba Madrid. La AEMET ha dado una explicación para todos aquellos que preguntaron en redes sociales o directamente llamando a este organismo qué había pasado con las lluvias.

La razón se podía ver en los mapas: «La DANA ha girado hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y, por la posición, toda la lluvia que podía caer en la ciudad se ha trasladado al oeste”. Este cambio de rumbo es lo que provocó el traslado de la lluvia hacia un lugar menos poblado, allí acabó descargando sin afectar al centro de Madrid tal y como se esperaba.