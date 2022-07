Antonio Orozco ha sido padre en diciembre de 2021 de una niña llamada Antonella, la identidad de la madre de su hija es todo un misterio. El cantante ya tiene un hijo de una relación anterior. Jan tiene 16 años, llegó al mundo después de una discreta relación con Susana Prat, fallecida en 2017. En aquella ocasión la pareja de Orozco no era todo un misterio, pero ahora parece que la identidad de esta mujer que le ha dado al cantante el regalo más bonito del mundo, su primera hija, Antonella, a día de hoy sigue siendo un misterio.

Esta es la razón por la que Antonio Orozco no quiere presentar a la madre de su hija

El nombre de la madre de Antonella, la única hija de Antonio Orozco, nacida el pasado mes de enero es todo un misterio. El cantante anunció por sorpresa que había vuelto a ser padre, de forma inesperada, dado que ya tiene un hijo de 16 años con Susana Prat, una de las pocas relaciones que han salido a la luz de la vida privada de este artista.

Durante una entrevista en el 30 aniversario de la Cadena 100 Orozco respondió a la incomoda pregunta sobre al paradero de la mujer con la que había vuelto a ser padre. No hubo ningún detalle más, sobre ella, pero sí una respuesta con una gran lógica. El cantante no es dueño de la vida de esta mujer misteriosa, si ella no quiere aparecer en los medios, decide escoger una vida discreta fuera del foco mediático que rodea a Orozco.

Tal como dijo: “Ella tiene criterio suficiente para saber lo que quiere o no quiere hacer. Es una mujer, como todas, bastante inteligente. Yo no mando en la vida de las personas, cada uno sabe dónde quiere estar”. Una verdad imposible de obviar, una mujer elige a Antonio Orozco como pareja y ella misma es la que evita exponerse. Sabe perfectamente que quiere estar en un segundo plano, lejos de la presión de los medios.

Orozco solo tuvo palabras de agradecimiento hacia la madre de su hija. Además de ese papel discreto que ha querido asumir, ha decidido ser madre, una de las tareas más complicadas del mundo. Esta hija buscada a consciencia ha revelado de nuevo a Antonio Orozco el esfuerzo que realizan las mujeres, no solo con los meses de embrazo, sino enfrentándose a un parto o una cesárea y a un postparto abrumador. En la misma entrevista Antonio se rindió ante el papel de su compañera en esta nueva etapa que han iniciado: “Me quito el sombrero delante de la madre de mi hija y de todas las madres del mundo”.