Está irreconocible: el increíble cambio de Lucas (de Andy y Lucas) tras perder 10 kilos

Lucas González, el integrante del mítico dúo Andy y Lucas, ha experimentado un gran cambio en las últimas semanas gracias al entrenamiento que está llevando a cabo. Dejando a un lado las cuestiones físicas, el cantante se ha tomado muy en serio este proceso porque tiene una cardiopatía que le ha obligado a retirarse temporalmente de la música. Su equipo médico le ha explicado que puede «hacer una vida normal, pero con cabeza». Esa es la única razón por la que se bajará de los escenarios después de 20 años triunfando en la industria musical. Insiste en que «una pequeña válvula no funciona bien» y no puede cometer más riesgos, de ahí que su decisión sea firme.

Lucas González ha perdido 10 kilos desde que empezó a cuidarse. Haciendo honor a la naturalidad que siempre le ha caracterizado, se ha puesto en contacto con sus seguidores para hacerles partícipe del gran cambio. Para él es importante que todo el mundo sepa que no deja Andy y Lucas por ninguna razón extraña. Continúa teniendo una relación excelente con su compañero Andrés, de hecho este último le apoya y entiende que ha llegado el momento de decir «basta».

Lucas ha tranquilizado a sus admiradores, asegurando que tanto él como Andy han sabido gestionar bien el dinero que han ganado a lo largo de su carrera. «Afortunadamente hemos sabido distribuir bien nuestro dinero. El dinero se gasta, claro que se gasta, pero hemos invertido muy bien el dinero. No te puedes comprar un Ferrari ni un yate, pero dosificando el dinero se puede vivir», ha declarado en una de sus entrevistas más recientes. Sin embargo, ahora todo el mundo está comentando su transformación física.

El cambio físico de Lucas

El artista explica que ha tenido que «bajar el ritmo» porque era él quien se encargaba de todo. Su función no sólo era grabar discos ni actuar encima de los mejores escenarios. También organizaba las giras, gestionaba las fechas, componía las canciones y negociaba los cachés. Todo esto le generó una situación de estrés y su entorno le ha pedido un cambio de rumbo. Lucas dejará el mítico dúo después de dos décadas de éxitos. Ahora está centrado en otra etapa y quiere compartir en qué punto se encuentran sus nuevos objetivos.

«Peso 100 kilos y 800 gramos. Espero que sea de músculo. Me voy a poner como un espartano. Aquí tengo mi tabla, todos los días iré pesándome, con mi comidita que me he puesto. Decir que estoy preparado para los conciertos, para estar saludable y bien. Es un reto personal que me he puesto», a explicado en su cuenta de Instagram. Todavía le queda una última gira. Es un espectáculo especial porque con él se despedirá de sus queridos fans, de ahí que esté haciendo tantos esfuerzos por ofrecer su mejor versión.

Lucas empezó el reto el 12 de enero, después de escuchar a los expertos y a sus seres queridos: «Estaba en 100,8kg y ahora estoy en 91,2kg. Nada, con unas ganas tremendas de empezar la gira. Un beso grande a todos». El intérprete disfruta de una conexión especial con sus fans, de hecho es uno de los cantantes más queridos de nuestro país.

Lucas cuenta con el apoyo de Andy

El adiós de Andy y Lucas marcará un antes y un después en la industria musical. El dúo lo tiene todo preparado para entretener al público con una gira que nadie olvidará y después empezarán una nueva aventura. Andy insiste en que todavía es demasiado joven para dejar de trabajar, por eso quiere invertir en un negocio y ser «el dueño único» de la empresa. A pesar de que tiene un patrimonio considerable, cree que no debe cometer ningún riesgo. «El dinero se va, pero por estar distraído también. No voy a estar en mi casa tirado con 40 años».

Lucas tampoco cesará su actividad laboral, pero desde una perspectiva muy distinta porque su salud ya no le permite hacer los esfuerzos de antaño. El mismo ha explicado el problema que parece. «Hace como un año empecé a sufrir mareos, unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta. Esto me derivó al cardiólogo y me dijo que tenía problemas en una válvula. Me dijo que tenía que parar», contó cuando anunció su nuevo plan: «Lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público».

Durante todo este tiempo el intérprete de ‘Tanto la quería’ ha perdido mucho peso y su cambio es más que notable. Lo mejor es que ha optado por compartir esta evolución con su querido público. Sus fans nunca le han dado la espalda. Tanto es así que se pusieron en contacto con él para interesarse por su estado cuando salió su problema de salud.