La dura historia del doble de Harry Potter que se quedó en silla de ruedas rodando la película

J. K. Rowling es la creadora de un universo que ha hecho feliz a millones de adolescentes, pero detrás del mismo se esconde una historia que ha encogido el corazón de muchos. Daniel Radcliffe empezó a trabajar en ‘Harry Potter’ siendo solo un niño y los directores de la saga no querían ponerle en peligro, por eso contrataron a un doblete para que le ayudase en las escenas comprometidas. Este doble se llama David Holmes y enseguida conectó con el actor principal. Crearon una bonita amistad que se sigue manteniendo, por eso la verdad no ha tardado demasiado en ver la luz.

Mientras Holmes estaba rodando ‘Las reliquias de la muerte’ tuvo un accidente que le dejó en silla de ruedas. Lejos de hundirse, el artista siguió adelante sin mirar atrás y sin guardar rencor a nada ni a nadie. Hace un tiempo grabó un documental y explicó cómo había sido esta experiencia tan dolorosa, aunque habló desde el corazón. «Me estrellé contra la pared y caí en el colchón de protección que había debajo. Mi coordinador de acrobacias me agarró la mano y me dijo: ‘Apriétame los dedos’. Podía mover el brazo para agarrarle la mano, pero no podía apretarle los dedos», narró en su programa.

David Holmes fue completamente sincero

Antes de protagonizar su documental, David Holmes dio unas declaraciones para explicar lo importante que fue para él estar al lado de Daniel Radcliffe. Antes de conocer al actor era un gimnasta de élite y enseguida se dio cuenta de que quería trabajar a su lado. «Ser doble de acción era mi vocación y ser el doble de ‘Harry Potter’ era el mejor trabajo del mundo», desveló. Nada hacía presagiar que el desenlace iba a ser tan trágico. El artista narró en primera persona cómo se sintió al darse cuenta de que iba a estar el resto de su vida en silla de ruedas.

«Me di cuenta de que lo que había sucedido era serio. Recuerdo desmayarme y recobrar el conocimiento de manera intermitente debido al dolor. Ya había sufrido fracturas antes, así que al reconocer esa sensación extraña en todo mi cuerpo, desde las yemas de los dedos hasta los dedos de los pies, supe que me había hecho mal en serio». Después explicó que su única preocupación era que sus padres no descubrieran lo que había pasado.

Las consecuencias de ‘Harry Potter’

‘Harry Potter’ cambió la vida de Daniel Radcliffe, pero también la de David Holmes. El exgimnasta solo pensaba en algo cuando se dio cuenta de que había tenido un accidente complicado. No quería que los directores de la película se pusieran en contacto con su familia, pues era consciente de que aquella llamada iba a ser el principio de una nueva etapa. «No llamen a mamá y papá. No quiero que se preocupen», le dijo a sus responsables

Una bonita amistad

Su participación en ‘Harry Potter’ le generó consecuencias irreversibles, pero también le abrió las puertas de una amistad que ha marcado su vida. Que es íntimo amigo del protagonista de la película y durante su documental, dirigido por el cineasta británico Dan Hartley, queda claro que entre ellos hay una unión especial.