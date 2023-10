Drástico momento del cantante de ‘La ruleta de la suerte’ en un concierto: «La violencia»

Una parte de la audiencia le conoce por ser el cantante de ‘La ruleta de la suerte’, pero detrás de este proyecto se encuentra un músico de primer nivel. Joaquín Padilla es el vocalista de la famosa banda Iguana Tango, que tuvo su época de máximo esplendor en los años 80 y 90. El artista siempre ha sido muy sincero y comparte ciertos aspectos de su vida con sus queridos seguidores. Su cuenta de Instagram acumula más de 10.000 fans, por eso la última noticia que ha publicado está generando tanta repercusión.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante. Joaquín Padilla ha ganado mucha popularidad gracias al concurso de Antena 3, pero lo cierto es que su trayectoria está plagada de éxitos. Iguana Tango no ha hecho más que consolidar su buena reputación y recibe ofertas muy interesantes para actuar dentro y fuera de Madrid. El cantante anunció muy ilusionado que su gira de conciertos, titulada ‘Pop Tour’, iba a hacer una parada en Pozuelo, pero no podía imaginar lo que iba a suceder.

El drástico momento que ha vivido Joaquín Padilla

Haciendo gala de la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Joaquín Padilla ha publicado un mensaje en sus redes sociales para dar explicaciones. Según cuenta, todo iba bien hasta que empezó a llover de una forma muy brusca. Tanto él como sus compañeros intentaron hacer un esfuerzo para continuar con el espectáculo, pero las condiciones atmosféricas no lo permitieron y tuvo que frenar todo de forma abrupta.

«Anoche vivimos una experiencia muy especial en el concierto del Pop Tour en Pozuelo. Los dos lados de la moneda. Os cuento. Todo parecía que iba a salir a pedir de boca, con un escenario fantástico, un gran equipo de sonido, una banda muy top», empieza diciendo.

Joaquín no tuvo más remedio que dar marcha atrás y cancelar su show. Ha emitido este pequeño comunicado para que sus seguidores entiendan que no fue una decisión suya. Su objetivo era continuar, pero no tenía sentido luchar contra una lluvia tan fuerte. Este momento tan drástico ha marcado su actuación.

Las palabras más sorprendentes

El compañero de Jorge Fernández ha explicado como vivió la experiencia para que el público pueda ponerse en su piel. «Al principio fueron solo unos goterones, pero después empezó una granizada terrible que nos obligó a detener bruscamente el Show». Y después matiza: «Al final del carrusel os he puesto un vídeo para que veáis el momento exacto y como intentamos seguir adelante a pesar del agua, porque muchos de vosotros seguíais ahí, bailando. Pero la violencia con la que empezó a granizar nos obligó a parar, porque había un riesgo real de que pudiera haber alguna desgracia».

Joaquín, muy afectado por la noticia

Joaquín Padilla reconoce que esta noticia le ha afectado bastante porque tenía una gran ilusión por actuar en Pozuelo. Sin embargo, la situación se complicó demasiado y no quería poner en peligro a ninguno de sus compañeros. Cuando la lluvia frenó ya era demasiado tarde y no pudieron retomar lo que habían empezado. «Desgraciadamente, cuando paró la tormenta no pudimos retomar y mis compañeros se quedaron sin poder finalizar el Show que apuntaba a ser uno de los grandes conciertos de la gira».