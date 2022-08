¿Quién hay detrás de La vecina Rubia? Todo sobre su identidad

Si hay un grupo de amigas en Instagram, ese es el de La Vecina Rubia. Esta ‘influencer’ ha conseguido crear una gran comunidad y se ha adaptado a los formatos de las distintas redes sociales. Sin duda, esta creadora de contenido va con todo y ya suma 2,8 millones de seguidores en Instagram, una de sus redes principales.

¿Quién es La Vecina Rubia?

Parece que la Vecina Rubia valora tener una comunidad bonita tanto como poder mantener la privacidad en su día a día. Por ello, se ha convertido en una de las influencers más relevantes, pero su identidad sigue siendo todo un misterio para los que la siguen. Eso no ha sido un problema hasta el momento, pues ha sabido transmitir un tono propio en sus redes.

Algunas de sus frases más icónicas son «Me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas» o «Madrugar es de guapas» y estas ya son clásicos del vocabulario coloquial. Que sus frases sean coloquiales, no quiere decir que estén mal escritas y es que la ortografía es una de sus pasiones.

Aprovecha sus canales para compartir trucos de ortografía, siempre en tono de humor y con un toque desenfadado. Es más, cuenta con un perfil dedicado exclusivamente a la ortografía y no podía ser otro que «El conejito ortográfico».

Amigas, pelazo y algún romance virtual

No podemos dejar de hablar de sus romances platónicos, su amor cibernético con Jon Kortajarena marcó un antes y un después en las redes de la Vecina Rubia y es que los seguidores estuvieron atento a este curioso romance durante meses. Empezaron una relación virtual que acabaría derivando en varias «citas» en personas que revolucionaron las redes en su momento. Aún en las fotos de estos encuentros, no se puede ver la identidad de La Vecina Rubia, para así poder mantener en anonimato.

Esta relación de admiración mutua pública, terminó cuando surgió una polémica por la conversación de Jon Kortajarena con un repartidor de Glovo. La conversación no gustó a las redes y la Vecina Rubia dejó de interactuar con él, no sin antes decir algunas palabras sobre la situación en sus redes.

Cuando tienes confianza con alguien, cuando hace algo bien se le alaba en público y cuando hace algo mal se le dice en privado y yo ya lo he hecho. — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) April 25, 2020

Ha habido otros chicos en la vida virtual de esta conocida influencer, no podemos olvidarnos del amor que procesa hacia Miguel Ángel Silvestre. No obstante, no es todo amor y ortografía en sus redes sociales. Conociendo el impacto de las mismas, esta influencer ha querido trabajar y funcionar de altavoz para muchas causas sociales.

Trabajó activamente con sanitarios durante el confinamiento y animado a sus seguidores a colaborar en causas tan benéficas como donar cabello, o como ella diría, pelazo, para poder hacer pelucas para personas con cáncer. Sin duda, su labor ha gustado mucho a los seguidores, pero la fama, también ha venido acompañada de alguna que otra polémica. En los años que ha estado en redes, numerosas cuentas la han acusado de plagio y han querido desvelar que su humor y ocurrencias, no eran del todo originales.

Parece que ni la polémica ha frenado su progreso en redes, incluso ha colaborado con marcas de ropa y calzado como Bimani y Women Secret para preparar colecciones para los seguidores. Una de sus últimas aventuras de La Vecina Rubia ha sido la de escribir su primera novela llamada «La cuenta atrás para verano» y sin duda, su publicación de este libro fue con todo.