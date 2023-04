La verdad ha salido a la luz. Belén Esteban ya no puede seguir negando la realidad. Hace unos meses hizo unas declaraciones y el público tiene mucha memoria. Gracias a esto sabemos cómo es la relación que mantiene con Daniel, el novio de su hija Andreita. Antes de desvelar la clave de este asunto debemos tener en cuenta el contexto. La princesa del pueblo se ha convertido en un rostro fundamental para entender la prensa del corazón. Consecuentemente su familia también ha ganado mucha popularidad.

Hay una gran diferencia entre ella y su hija: Andrea Janeiro no quiere ser famosa. Cuando cumplió 18 años mandó un comunicado a todos los medios y manifestó su deseo de ser una persona anónima. Esa es la razón por la que ninguna revista se atreve a sacarla en portada. Apenas hay fotos de ella. También tiene mucho que ver que se marchó de España. Volvió una temporada, pero ahora vuelve a estar lejos de nuestro país. La primera vez que se fue conoció a su novio, Daniel Wozza.

Belén Esteban: lo que dice de su yerno

Todos sabemos que Belén Esteban tiene mucho carácter y que no le tiembla el pulso a la hora de enfrentare a ningún superior. Por ese motivo se plantó ante Jorge Javier Vázquez cuando le escuchó decir que los ingleses venían de “un pueblo rarito que se ha ido de la Unión Europea”. La colaboradora se plantó y puso las cartas encima de la mesa para dar la cara por Daniel. Asegura que él no es así. Ni él ni su familia. No consiente que nadie hable mal de los ingleses delante de ella porque no quiere tener problemas.

“Perdona, a mí por la parte que me toca mi yerno es inglés y cuidado. No todos son raros y fríos. De verdad, hay de todo, como aquí”, le contestó. El plató recibió este comentario con aplausos porque era la primera vez que hablaba del novio de Andrea Janeiro. La joven no quiere ser un rostro conocido y le ha dicho a su madre que le mantenga alejada de los medios. Es cierto que Belén ha utilizado el nombre de Andreíta durante 18 años, pero lleva mucho tiempo sin mencionarla.

Andrea Janeiro no quiere estar en España

Son muchos los motivos que le han obligado a Andrea Janeiro a abandonar España. El primero y más importante está relacionado con su crecimiento personal. “Es una niña que habla perfectamente inglés”, aseguran en Telecinco. Terelu Campos contó que siempre había sacado muy buenas notas. Tenía mucho potencial y su madre le animó a que saliera del país. Primero estuvo en Inglaterra y ahora en Estados Unidos. Allí se encuentra más protegida y sabe que está lejos de los periodistas del corazón. Esa es otra de las razones que le animan a estar lejos de su tierra.

Belén respeta la decisión de su hija

Belén Esteban ha reconocido en ‘Sálvame’ que echa de menos a su hija, pero piensa que ha tomado una buena decisión. Tampoco pasan tanto tiempo separadas porque la colaboradora visita a Andreíta siempre que puede escaparse del trabajo. Recientemente estivo en Estados Unidos y aprovechó para visitar algunos lugares emblemáticos junto a su inseparable marido Miguel Marcos.