Es imposible no hablar de la vida sentimental de Antonio Banderas. El actor de Hollywood es uno de los rostros más destacados de nuestro país y su fama internacional le ha situado en una posición privilegiada, pero esto también genera muchos riesgos. No se siente cómodo pronunciándose sobre asuntos personales, aunque es imposible omitir ciertas noticias, como por ejemplo su mediático divorcio de Melanie Griffith. Sucedió en 2014 pero todavía hay mucha gente que recuerda las palabras exactas que escribieron en el comunicado.

«De forma meditada y consensuada, hemos decidido finalizar nuestros casi veinte años de matrimonio de una manera amorosa y amistosa, honrando y respetando a los demás, nuestra familia y amigos, y al tiempo precioso que hemos pasado juntos», declararon Antonio y Melanie. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Nicole Kimpel, la actual pareja del intérprete? Mucho. Nicole le impuso una norma inquebrantable a Banderas sí quería iniciar una nueva relación con ella. Esta norma está relacionada con Griffith

La exigencia que impuso Nicole Kimpel

Después del divorcio de Melanie Griffith y Antonio Banderas circularon todo tipo de rumores. Una de las cosas que se contó es que el actor había iniciado una relación especial con una tercera persona. Esta tercera persona era Nicole Kimpel y es cierto que se conocieron poco después de la separación, pero nadie ha podido demostrar que fuera la responsable de la ruptura. Al contrario, fuentes cercanas insisten en que Nicole le exigió a Antonio que formalizara su divorcio antes de empezar el noviazgo.

En la actualidad la pareja cuenta con muchos seguidores, pero la trayectoria mediática que han seguido no ha sido nada fácil. Una parte del público no reaccionó bien al descubrir que Antonio Banderas y Melanie Griffith se habían separado, por eso no recibieron con demasiado cariño a la novia del actor. Nadie apostaba por ellos y el tiempo ha demostrado que su amor es puro y sincero.

Las explicaciones de Antonio Banderas

Antonio Banderas explicó en ‘¡HOLA!’ Que Nicole no tuvo nada que ver en su proceso de separación con Melanie Griffith. «Nicole no fue el motivo de mi divorcio. La conocí en el Festival de Cannes antes de divorciarme, pero no sucedió nada porque los dos sabíamos que, aunque la situación iba a terminar como luego terminó, yo todavía estaba casado», declaró para zanjar todas las dudas. Es decir, durante el matrimonio de los actores no hubo deslealtades ni engaños de ningún tipo, por eso en la actualidad disfrutan de una buena relación.

Nicole Kimpel, la gran perjudicada

Nicole Kimpel se vio salpicada por un conflicto mediático que le situó en una posición muy comprometida, a pesar de que ella no tenía nada que ver. «Nicole me dijo que primero resolviera mi situación y luego ya veríamos. No fueron terceras personas lo que rompió mi matrimonio», explicó el actor en la entrevista anterior. Con el paso de los años, ha logrado disfrutar de una relación de amistad con Melanie Griffith y siempre que le preguntan le dedica unas palabras agradables.