La decisión más dura de la familia de Piqué: «Será mejor para todos…»

No se habla de otra cosa. La separación de Gerard Piqué y Shakira está dando mucho de qué hablar, a pesar de que la noticia salto hace varios meses. El antiguo jugador de fútbol está atravesando un momento realmente delicado a nivel mediático, aunque eso no es lo que más le preocupa. Piqué está muy pendiente de la situación de sus padres. No le importa otra cosa. Quiere que estén bien porque sabe que ellos no han tenido nada que ver en el escándalo.

Shakira pronunció una frase en su mítica canción con Bizarrap que nadie es capaz de olvidar: “Me dejaste con la prensa en la puerta, con la deuda de Hacienda y de vecina a la suegra”. Hasta la fecha todos pensaban que la cantante tenía buena relación con su familia política, pero todo era una postura fingida. Nunca se han llevado bien. Es más, hay imágenes de la madre de Gerard Piqué discutiendo con Shakira, a quien nunca terminó de mirar con buenos ojos.

Los padres de Piqué han tomado una decisión

La separación de Shakira y Piqué está siendo muy delicada porque tienen dos hijos en común. La colombiana ya no quiere vivir en España y Piqué no quería que sus niños vivieran lejos de él. Finalmente ha terminado cediendo porque sabe que no hay ninguna solución. Según han contado en ‘El Programa de Ana Rosa’, sus padres le han recomendado que pase página cuanto antes. Montserrat y Joan, así se llaman, están hartos de las provocaciones de Shakira. La decisión ha sido dura, pero necesaria.

La artista está deseando mudarse a Miami, lo hará cuando su padre supere unos problema de salud que tiene pendientes. En un primer momento la familia de Piqué no quería, pero ahora está deseando que llegue el momento. “La relación y la tensión es tal que creen que el mejor remedio es que cuanto antes llegue el traslado será mejor para todos. Ahora los niños están en una situación muy fea”, han comentado en ‘El Programa de Ana Rosa’.

Shakira ha ganado la batalla contra su suegros

La situación empeora por momentos. España, el mundo entero más bien, no deja de cantar la canción que Shakira le ha dedicado a Piqué. El famoso tema de Bizarrap se ha convertido en un tormento para los padres del catalán, para la familia en general. Por eso, según han contado en Telecinco, quieren que la cantante empiece una nueva vida cuanto antes. Montserrat y Joan vivirán lejos de sus nietos, pero estarán mucho más tranquilos y ahora necesitan calmarse.

La familia del catalán está cansada de los ataques de Shakira. En Telecinco han contado que todos guardan silencio para no tener más problemas, pero que están hartos y a punto de estallar. Desde que Piqué se fue de la casa familiar la relación ha sido tensa, nunca han llegado a un entendimiento. No es verdad que hayan firmado la paz, al menos eso cuentan los colaboradores de Ana Rosa Quintana. Cuando el padre de Shakira se recupere la colombiana volará a su mansión de Miami. Después de esto no volverá a saber nada más de sus antiguos suegros.

Gerard Piqué esconde un secreto

Gerard esconde un secreto: no es cierto que haya llegado a un acuerdo con Shakira. Sí, en términos legales la separación está clara, pero a nivel personal no. Se siguen llevando realmente mal. “En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard. Todo este tiempo se han llevado fatal. Han sabido mantener las formas de cara a la galería, pero ahora mismo ni se dirigen la palabra”, explica un testigo en ‘El Programa de AR’.