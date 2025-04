La decisión de Alice Campello que no ha sido bien recibida por sus hijos: no les ha gustado nada

El pasado Domingo de Pascua, Alice Campello sorprendió con una imagen muy distinta a la habitual. La empresaria italiana decidió cambiar su look por completo, optando por un peinado que despertó más sorpresa que aprobación entre sus hijos. Su nueva imagen, que compartió con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, dejó claro que estaba dispuesta a divertirse con su aspecto. Lo que ha contado no ha dejado indiferente a nadie y nosotros sabemos todos los detalles.

Con un conjunto en tonos pastel, relajado y juvenil, Alice Campello apostó por dos trenzas laterales que rompían con su tradicional estilo de melena suelta. Un guiño juguetón al imaginario infantil que recuerda tanto a personajes como Pippi Langstrump como a la clásica Anne Shirley, de Ana de las tejas verdes. Sin embargo, a pesar del aire fresco y aniñado que el peinado le confería, no todos los miembros de la familia compartieron su entusiasmo por el resultado final.

En la descripción de la publicación, la protagonista de nuestra noticia desvela una anécdota que generó una ola de reacciones en su comunidad virtual. «Mis hijos dicen que parezco su hermana y no su madre, y que me las quite ya», escribió. Una reacción inesperada que refleja cómo la espontaneidad infantil no siempre se alinea con las decisiones estilísticas de los adultos. Los pequeños no han dado la bienvenida su cambio, pero ella ha recibido este gesto con humor.

Los hijos de Alice Campello han opinado

La sinceridad de Alessandro y Leonardo, los mellizos mayores de seis años, ha dejado claro que el cambio no les convenció. Esta escena familiar, lejos de provocar molestia, fue compartida por la influencer con humor, reforzando su imagen de madre cercana, con los pies en la tierra, que no se toma demasiado en serio y que valora la opinión de sus hijos, incluso cuando va en contra de sus propias elecciones.

Más allá del cambio de imagen, la jornada dominical incluyó un evento muy importante para la familia de Alice Campello: el partido de fútbol de los mellizos, quienes forman parte de las categorías infantiles del Galatasaray, el club donde actualmente juega Álvaro Morata. Desde las gradas, Alice fue una más entre el público, animando a sus hijos con entusiasmo y dejando claro que el deporte es una de las grandes pasiones que comparten como familia.

Alice, que acaba de cumplir 30 años el pasado 5 de marzo, mostró una vez más que sabe equilibrar con maestría su vida profesional con sus compromisos familiares. La influencia del deporte no es nueva para los pequeños de la casa, quienes han crecido siguiendo los pasos de su padre en cada país donde ha jugado. En Turquía, esa tradición continúa con fuerza.

La situación que atraviesa Alice Campello

A pesar de la intensidad de su día a día, Alice mantiene en activo su faceta profesional con notable éxito. Fundadora de Masqmai, una marca de cosmética natural y ecológica, la italiana ha consolidado un negocio con proyección internacional. La firma, creada en 2017, ofrece productos para el cuidado facial, corporal y capilar, y ha sido elogiada por su enfoque ético y estético.

Por otro lado ha creado Akala Studio, una marca de moda femenina caracterizada por su diseño cómodo y elegante, que vendió el año pasado tras consolidar su reputación en el mundo de la moda. Este doble compromiso empresarial, unido a su papel como madre de cuatro hijos, demuestra su versatilidad y capacidad para gestionar múltiples responsabilidades sin perder la frescura que la caracteriza.

Desde febrero reside con sus hijos en Estambul, acompañando a Morata en su nueva etapa profesional en el Galatasaray. La mudanza a la capital turca ha supuesto un cambio significativo, tanto a nivel personal como familiar, marcando el inicio de una nueva etapa tras un período de separación con su marido.

En agosto de 2024, la pareja comunicó públicamente su ruptura. Sin embargo, a principios de 2025 decidieron darse una nueva oportunidad, motivados por el deseo de reconstruir su relación en un entorno más tranquilo. Estambul les ha brindado esa serenidad que buscaban. «Allí estamos tranquilos, en familia. La gente no te para muchísimo por la calle y podemos hacer una vida muchísimo más normal y en esta etapa de nuestra vida nos viene bien», confesó en la revista ¡Hola!

Alice y Morata, apartados de los escándalos

Lejos del foco mediático que implica vivir en Madrid o en otras grandes capitales europeas, la familia ha encontrado en Turquía una rutina más apacible, centrada en los niños, en el trabajo y en su bienestar emocional. Para Alice, esta nueva vida supone no solo un apoyo constante a su esposo, sino también una oportunidad para reforzar los lazos con sus hijos y fomentar un ambiente estable y acogedor.

El episodio del peinado es solo una pequeña muestra de cómo Campello comparte los altibajos del día a día con naturalidad y sin artificios. Su capacidad para reírse de sí misma, aceptar la crítica de sus propios hijos y convertir un gesto cotidiano en una anécdota entrañable, contribuye a la autenticidad con la que conecta con su querido público.