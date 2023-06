DC Comics presenta una nueva pareja de superhéroes gays para celebrar el Orgullo

La famosa editorial de cómics estadounidense DC Comics ha publicado una nueva entrega de superhéroes para celebrar el orgullo gay de 2023. Esta publicación, llamada Midnighter y Apollo, cuenta la historia de dos superhéroes homosexuales que son pareja y luchan contra el crimen.

En este sentido, DC Comics publicó en sus redes sociales un fragmento de Midnighter y Apollo con una conversación sobre «mostrar que su amor es real». «Que todo el mundo sepa: los fanáticos, los cobardes y los niños que lo necesitan… Muéstrales que nuestro amor es real. Muéstrales que es poderoso».

«Let the the whole world know — the bigots, the cowards, and the kids who need it… Show them that our love is real. Show them that it’s powerful. We’ll never back down, and we’re not afraid of fighting back.»

Midnighter & Apollo forever. #DCPride pic.twitter.com/AEGqVM79EU

— DC (@DCOfficial) June 15, 2023