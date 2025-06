Dabiz Muñoz suelta la bomba y divide a España: el comentario que muchos no quieren oír

Hay cuestiones que parecen eternas en la cultura popular y una de ellas es el eterno enfrentamiento gastronómico entre los partidarios de la tortilla con cebolla y los que prefieren una versión más austera. En esta ocasión, el responsable de que ese debate resurja con más fuerza que nunca no ha sido un tuitero anónimo ni un cocinillas con ganas de provocar, sino uno de los nombres más influyentes de la alta cocina: Dabiz Muñoz. El chef madrileño, galardonado con tres estrellas Michelin y conocido por su actitud directa, no ha dejado espacio para las interpretaciones: según él, la verdadera tortilla de patatas no admite cebolla. «La tortilla de patatas española no lleva cebolla, la tortilla española con cebolla es un spin-off», ha sentenciado. Minutos después, España se ha dividido.

Este tipo de comentarios, aunque puedan parecer triviales, se convierten rápidamente en munición emocional para millones de personas que han heredado sus recetas familiares como un legado sagrado. No se trata únicamente de un ingrediente más o menos, sino de una forma de entender la cocina casera, las reuniones familiares y los recuerdos en torno a la mesa. Por eso, las palabras de Muñoz no solo resuenan como una opinión técnica, sino como una declaración que rompe moldes y polariza opiniones. ¿Puede alguien decirle a media España que lleva toda la vida equivocada?

El chef de DiverXO no se limitó a desmontar el ingrediente más polémico de la receta tradicional. En su aparición televisiva, explicó también cómo conseguir una tortilla perfecta sin recurrir a la cebolla. Para ello, propone una solución inesperada: utilizar azafrán para potenciar el color dorado del plato y conseguir un matiz sutil y equilibrado en el sabor. Esta propuesta, que se aleja de las prácticas más extendidas, ha despertado una oleada de curiosidad entre aficionados a la cocina que buscan siempre dar un giro nuevo a los clásicos.

La receta preferida de Dabiz Muñoz

Frente a la dulzura que proporciona la cebolla caramelizada al cocinarla lentamente, Dabiz Muñoz defiende una preparación que respete la pureza del huevo y la patata, ingredientes que considera suficientes para obtener un resultado completo y delicioso. Desde su perspectiva, cualquier añadido constituye una variación, interesante en sí misma, pero claramente separada de la receta original. Esta visión purista, poco común en un chef tan innovador, ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

No son pocas las personas que, tras escuchar su argumento, han corrido a probar el consejo del azafrán en sus casas. Lo que parecía un pequeño detalle se ha convertido en un fenómeno viral, con usuarios compartiendo imágenes de sus tortillas renovadas, en las que el dorado uniforme reemplaza al tono pálido más habitual. La revolución, más allá de la cebolla, podría estar en los matices del color.

La tortilla, una de las recetas estrellas

En un país donde los gustos regionales y familiares se entrecruzan constantemente, la tortilla se ha convertido en un símbolo de identidad casi tan arraigado como el idioma o la religión. En algunas zonas, la cebolla se considera imprescindible; en otras, casi un sacrilegio. Por eso, cuando alguien con la autoridad mediática de Dabiz Muñoz se pronuncia con tanta contundencia, el efecto se amplifica de forma inevitable.

Lo que ha sucedido con esta afirmación no es nuevo: otros cocineros ya se han mojado antes, pero pocos han conseguido una reacción tan inmediata y polarizada. Desde foros de gastronomía hasta los comentarios en redes sociales, los internautas han revivido con fervor un debate que parecía dormido. Algunos lo celebran por atreverse a poner orden en el caos culinario. Otros lo critican por negar la legitimidad de una variante tan arraigada como la tortilla con cebolla.

Más allá del contenido concreto de la receta, lo que resulta interesante es cómo este tipo de afirmaciones funcionan como termómetro cultural. En un momento en el que todo se discute, desde los acentos hasta la forma de preparar un café, la comida sigue siendo uno de los últimos terrenos donde la tradición se enfrenta con la modernidad sin filtro, sin diplomacias. Y Dabiz Muñoz ha elegido tomar partido sin rodeos.

Dabiz Muñoz espera su segundo hijo

En medio del revuelo provocado por sus declaraciones culinarias, el chef vive un momento personal lleno de ilusión. Junto a su mujer, Cristina Pedroche, se prepara para recibir al segundo hijo del matrimonio. La noticia, inicialmente compartida con un toque de humor a través de un vídeo en redes sociales durante el Día de los Inocentes, ha sido finalmente confirmada como cierta. Se espera que el nuevo miembro de la familia llegue al mundo en verano de 2025, justo a tiempo para transformar los días calurosos en una celebración íntima para la pareja.

El matrimonio, que ya tiene una hija en común, ha mantenido un perfil público muy activo y natural, compartiendo con su audiencia momentos cotidianos, reflexiones sobre la maternidad y también sus respectivos trabajos. Mientras Pedroche se encuentra en una etapa de consolidación profesional, Muñoz continúa expandiendo su universo gastronómico con nuevos formatos, experiencias efímeras y colaboraciones. La llegada del segundo hijo se suma así a una etapa plena, marcada por la evolución tanto profesional como personal.