La confesión más sincera de Tamara Falcó sobre su matrimonio: «Me da miedo»

Tamara Falcó sueña con ser madre e incluso se llevó a rumorear que está en tratamiento debido a los obstáculos que se ha encontrado a la hora de alcanzar este objetivo.

La aristócrata ha dado una nueva entrevista y ha desvelado en qué punto se encuentra su matrimonio con Íñigo Onieva. No podemos olvidar que esta historia ha estado cargada de polémica desde el primer momento. Tamara anunció en su cuenta de Instagram que iba a casarse con el empresario y horas después filtraron un vídeo que demostraba la poca lealtad de Onieva. Isabel Preysler tomó cartas en el asunto, pero la influencer decidió olvidar y perdonar todo.

Tamara Falcó reconoce que tiene miedo. Ha apostado muy fuerte por su historia de amor y no quiere que nada cambie. En las últimas horas ha hablado con total sinceridad y ha prometido que se encuentra en un buen momento, a pesar de sus temores. «Hay veces que dudo que ni siquiera yo me conozca. Casarme ha sido una muy buena decisión. Sé que ahora soy muy feliz en mi vida y en el matrimonio». Insiste en que tomó una buena opción cuando decidió perdonar a Íñigo Onieva, a pesar de que le recomendaron que hiciera lo contrario.

«Lo bueno de perdonar es que tú también dejas una carga. El perdón es un don, no lo hubiera podido perdonar por mí sola. Hubo tanto daño ahí que es verdad que todas esas heridas necesitas mucho tiempo para sanarlas». Según cuenta, se refugió en la religión para poder afrontar los golpes que estaba recibiendo.

Tamara Falcó habla de su futuro embarazo

«Estamos deseando ser padres. Estoy siguiendo el programa de fertilitas, pero igual no puede ser y lo asumo con mucha paz». La hija de Isabel Preysler ha hablado muy claro sobre sus planes de ser madre. Hace unos meses un paparazzi aseguró que le vio comprar un test de embarazo en una farmacia de Ibiza. No obstante, el paso del tiempo ha demostrado que las intenciones de la marquesa lamentablemente no han llegado a buen puerto. Todo lo que hace se convierte en tendencia y no ha tenido más remedio que sincerarse.

«Tengo miedo. Tengo muchos miedos, como que mi matrimonio no funcione o el día que mi madre no esté, porque al fin y al cabo siempre ha sido un apoyo gigante para mí». Todo lo que hace lo consulta con Isabel Preysler, aunque tiene su propia opinión y ese es el motivo por el que no le hizo caso cuando esta le recomendó que tomase distancia con Onieva.

Tamara se está esforzando mucho para que su matrimonio salga bien, pero no le importa el qué dirán. Es una cuestión de fe. La aristócrata abrazó a Dios durante unas vacaciones junto a su padre, el marqués de Griñón. Estaban en el palacio familiar y se dio cuenta de que el catolicismo era necesario en su vida, por eso la unión con Íñigo le resulta tan importante.

Tamara Falcó reflexiona sobre su matrimonio

Los amigos de Tamara Falcó le advirtieron sobre el comportamiento de Íñigo Onieva, pero ella pensó que su actual marido tenía intención de cambiar y lo cierto es que no estaba equivocada.

El empresario ha experimentado una evolución notable. Durante los inicios de su relación con Tamara se habló mucho de su afición por el ocio nocturno y ahora lleva un tiempo sin protagonizar noticias de este estilo. Falcó cree que todo se lo debe a su espiritualidad.

«Creo que el sacramento es muy importante. De hecho, hay estudios que confirman que la gente que se casa, bien porque cree en el matrimonio o bien por tradición, dura más. Estoy segura de que Jesucristo también está haciendo su trabajo con nosotros, porque el matrimonio es complicado», empieza diciendo durante una entrevista en ‘Yo Dona’. «Es un papel, sí, pero no es un papel. Es mucho más. Implica un compromiso y una visión a largo plazo. Un marido no se puede descambiar tan fácilmente como en un noviazgo».

Tamara Falcó invitó a su hermano Enrique Iglesias a su boda con Íñigo y el cantante declinó la propuesta porque no se siente cómoda en este tipo de eventos. Para la aristócrata fue un feo importante, pues quería reunir a todos sus familiares en este día tan especial. No era una cita cualquiera, iba a enfrentarse al momento más importante de su vida y quería contar con el respaldo de Enrique, pero este tenía otros planes. Después de la reflexión que Falcó ha hecho sobre el matrimonio su postura se entiende mucho mejor.