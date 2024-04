Tamara Falcó habla sobre el divorcio y desvela la desventaja de Íñigo Onieva

Después de muchos rumores, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado verano durante una boda que se celebró en el Palacio de El Rincón, propiedad de la marquesa de Griñón. Tamara insiste en que está más enamorada que nunca y confía plenamente en la fidelidad del empresario. Recordemos que, poco después de anunciar su compromiso, descubrió que Onieva le había sido desleal con otra mujer en un festival de música. Estuvieron un tiempo separados, pero Íñigo cambió y demostró que quería empezar una nueva vida para poder disfrutar de su historia de amor con la hija de Isabel Preysler. Afortunadamente este cuento ha tenido un final feliz, aunque Tamara ya sabe qué pasaría si deciden divorciarse.

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ siempre se ha caracterizado por tener un gran sentido del humor. Es la primera en gastar bromas sobre su familia. Reconoce que su madre se ha separado en numerosas ocasiones, por eso ella no descarta que en el futuro tenga que tomar medidas con Íñigo Onieva. Considera que es mejor prevenir que curar, así que ha explicado qué pasaría si el ingeniero deja de formar parte de su vida. Según cuenta, pertenece a un prestigioso club que expulsaría a Íñigo en caso de que se vean obligados a divorciarse.

«Soy socia de un club. Ahora me he casado y si Íñigo quiere formar parte de ese club, debe pagar una cifra. Pero si nos separamos… el club se queda el dinero e Íñigo fuera», ha declarado en el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. «Yo lo veo bien porque si no la gente se vuelve a casar… se reproducen como setas. Yo he llegado a pensar que es una norma que se hizo por mi familia».

El exclusivo club de Tamara Falcó

Como no podía ser de otra forma, Tamara Falcó tiene unas exquisitas costumbres que no están al alcance de todos. El local al que ha hecho referencia en ‘El Hormiguero’ se encuentra en la mejor zona de Madrid, justo donde vive Isabel Preysler. El Real Club Puerta de Hierro es uno de los lugares más exclusivos de la capital, de hecho lo fundó el rey Alfonso XIII. La intención del monarca era crear una zona recreativa para que sus familiares y amigos pudieran montar a caballo y realizar otros deportes.

Fernando Ramírez de Haro, conde de Bornos y marido de Esperanza Aguirre, ha sido presidente de este club durante mucho tiempo, pero ahora este puesto lo ocupa Fernando D’Ornellas Silva, quién forma parte de la empresa desde 2010. Para pertenecer a esta organización no solo hace falta tener dinero y disfrutar de una posición social privilegiada. De hecho en estos momentos no admiten a más socios, por muy atractivas que sean sus cuentas corrientes.

Es decir, si Íñigo Onieva y Tamara Falcó terminan separándose, el empresario no podrá volver a disfrutar del Real Club Puerta de Hierro. No obstante, el matrimonio está atravesando un momento perfecto y de momento la palabra crisis les suena muy lejos, aunque no son pocos los que consideran que tarde o temprano tendrán que enfrentarse a algún problema porque tienen vidas y costumbres muy distintas.

Tamara Falcó está deseando ser madre

«Después de habernos casado, lo que nos hace ilusión es tener hijos. Pero cuando vengan», declaró Íñigo Onieva tras su boda con la marquesa. El problema es que esta última tiene más prisa de la cuenta. Fuentes cercanas aseguran que se ha puesto en manos de especialistas para llevar a cabo un tratamiento natural cuyo objetivo es favorecer la fertilidad. «Aunque es laborioso, es un proceso muy bonito», comentó Tamara cargada de optimismo.

Hace unos meses, el programa ‘Fiesta’ de Telecinco anunció que Tamara Falcó había comprado un test de embarazo en una farmacia de Ibiza. Lo cierto es que mostraron unas imágenes, pero es evidente que el resultado no fue el esperado. De momento la famosa aristócrata no se ha quedado en estado, aunque no deja de intentarlo y es igual de optimista que siempre. «Me he estado preparando con un sistema que se llama Naprotecnología. Es un programa que han traído de Estados Unidos que se llama Fertilitas y es un estudio de la mujer y todo eso», explicó en ‘Joaquín, El Novato’.

La hija de Isabel Preysler admitió: «Soy muy consciente de que tengo una edad y no sé cómo de fácil va a ser». Sin embargo, es creyente y considera que recibirá la noticia en el momento más esperado. «Yo creo mucho en Dios y si tiene que venir vendrá y si no, ya veremos. Nosotros lo vamos a intentar». Por suerte cuenta con el respaldo de Íñigo, quien también quiere ser padre, de hecho él pretende formar una familia numerosa, aunque de momento este reto tendrá que esperar.