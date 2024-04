La sorprendente confesión de Tamara Falcó sobre la nueva canción de Enrique Iglesias

La relación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó no ha sido nada fácil. Desde el primer momento estuvieron en el punto de mira, sobre todo porque la reputación del empresario no era la más favorable. Fuentes cercanas aseguraron que estaba motivado por intereses mediáticos y que su comportamiento era poco honesto. Lo cierto es que fueron muchos los que aseguraron que le era desleal a la marquesa de Griñón, pero ella no creyó a nadie hasta que vio las pruebas con sus propios ojos. Recordemos que Tamara dejó a Íñigo justo después de anunciar su compromiso matrimonial. El problema es que días más tarde salieron a la luz unas imágenes que demostraban la infidelidad de Onieva.

El empresario fue con un grupo de amigos a un festival de música que se celebra en estados Unidos todos los años. Alguien le traicionó y puso en circulación unas imágenes que demostraban que había besado a otra chica. Tamara no tardó en condenar este atrevimiento y anunció que había dejado a su prometido. Sin embargo, los rumores de reconciliación no tardaron en llegar. Íñigo hizo muchos esfuerzos por recuperar la confianza de Tamara y se encontró con otro problema: también tenía que ganarse el perdón de Isabel Preysler.

Fuentes cercanas insisten en que Isabel le aconsejó a Tamara que no diera una segunda oportunidad a Onieva. Sin embargo, la aristócrata no hizo caso a las recomendaciones de su madre y en la actualidad está muy feliz junto a su marido. Ahora solamente hace falta saber qué papel ocupa Íñigo en su familia política. La hija de Isabel Preysler acaba de hacer una confesión sobre la última canción que ha escrito Julio Iglesias. Piensa que el artista se ha basado en Íñigo Onieva para componer este tema titulado ‘Fría’.

La inesperada y sorprendente confesión de Tamara Falcó

«Íñigo se piensa que la canción es sobre él», ha declarado Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’, programa donde ejerce de colaboradora y tertuliana. «Es que nunca me doy cuenta de que estoy ante tanta gente», declara haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado. También ha admitido que ella también considera que su hermano se ha inspirado en Onieva. En estos momentos hay que recordar que todavía existe un conflicto abierto entre Enrique Iglesias e Íñigo.

Tamara disfruta de una relación excelente con el artista, pero este se negó a ir a su boda, un evento que tuvo lugar en El Rincón, el palacio de los Falcó. La aristócrata admitió que estaba dolida, aunque también reconoció que entendía perfectamente la decisión de su hermano porque no se siente cómo en este tipo de eventos.

«Ya hablé con él. Me contó que no le gustan estos encuentros sociales. Le dije que no era algo social y que viniera a la Misa y, si quería, que se fuera después», respondió la aristócrata cuando le preguntaron por este conflicto. «No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido. Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles».

La canción de Enrique Iglesias contra Íñigo Onieva

‘Fría’, la famosa canción de Enrique Iglesias, tiene muchas cosas en común con la historia de amor que Tamara Falcó ha vivido con el empresario madrileño. Una de sus estrofas dice: «Quizás fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no. Baby, confía. Solo salí por una fría. Tus amigas te mentían. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado». Si no hubiera sucedido todo lo anterior, esta estrategia no sería tan llamativa, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado cobra mucho sentido.

Julio José Iglesias, el otro hermano de Tamara Falcó, intentó restar peso al conflicto que Enrique mantiene con Íñigo Onieva. En su momento dio una entrevista en el programa ‘Y ahora son soles’ y aseguró que el cantante no se siente cómodo en celebraciones multitudinarias. «La verdad es que Enrique no viene a la boda de Tamara porque no le gustan las bodas. A la mía tampoco vino». Según contó, no había nada extraño en esta decisión. Sin embargo, los últimos acontecimientos demuestran que nada es lo que parece y que todavía quedan muchas cuentas pendientes dentro de la familia.