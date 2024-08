Daniel Sancho ya conoce la sentencia y condena por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, que será de cadena perpetua. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo confesó que había cometido el crimen. Ahora se enfrenta a un futuro incierto, ya que se desconoce en qué prisión deberá cumplir la pena y en qué condiciones estará.

El crimen y el descuartizamiento de Arrieta dio la vuelta al mundo. A partir de ese momento se realizó una larga investigación por parte de las autoridades tailandesas. Al descubierto quedaron detallas escabrosos sobre la muerte de Arrieta, las intenciones que tenía Daniel Sancho y el porqué de aquel macabro desenlace.

¿Qué unía a Daniel Sancho con su víctima?

Tras la investigación, quedó claro que Edwin Arrieta y Daniel Sancho mantenían una relación. Una especie de noviazgo secreto que ni uno ni otro habían compartido con su entorno y en el que el colombiano pagaba un sueldo de 25.000 euros mensuales al español.

¿Por qué estaban en Tailandia?

Esta es, sin duda, una de las grandes preguntas del caso. Que Daniel fuera visto comprando las armas y los artículos de limpieza con los que primero cometió y después escondió el asesinato de su amante deja en evidencia la premeditación del crimen. Pero cometer un delito de estas características en un país que tiene aprobada la pena capital parece una idea pésima incluso para la mente de un psicópata. ¿Qué llevó a la extraña pareja hasta allí?

¿Qué desencadenó el asesinato?

Según declaraciones del propio Daniel Sancho, mató a Edwin porque le tenía atrapado en una relación que él no quería. «Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho». Más allá de las propias palabras del asesino confeso, la policía de Tailandia ha hecho público que todo se habría desencadenado cuando, durante su encuentro en el paradisíaco país, el español anunció al colombiano que quería poner punto final a su relación ya que tenía previsto casarse con una mujer. Algo que el doctor no se habría tomado nada bien y que terminó con el fatal desenlace que hoy conocemos.