La actitud de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ante la sentencia de su hijo

La expectación ha llegado a su fin. A primera hora de este jueves, 29 de agosto, Daniel Sancho ha acudido al Tribunal Provincial de Samui donde ha tenido lugar la vista en la que se ha leído la sentencia que se le atribuía tras ser acusado por el supuesto asesinato del cirujano Edwin Arrieta. El chef aseguraba sentirse preparado «para lo mejor y lo peor», convencido de que el juez iba a descartar la pena de muerte, ya que su defensa alegaba que todo había ocurrido accidentalmente durante una pelea. Finalmente así ha sido y la justicia de Tailandia ha condenado al español a cadena perpetua por el asesinato del colombiano, además de la obligación de pagar una indemnización a la familia de la víctima de 106.000 euros.

Durante la lectura, Daniel Sancho ha estado acompañado por sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, quienes han podido estar presentes en la sala. El actor llegaba 45 minutos después que su hijo al enclave mencionado, junto a su asesora legal, Alice Keartjareanlap, quien comentaba ante los medios «que se mantenían positivos», según la agencia EFE. Por su parte, el intérprete optaba por no realizar ningún tipo de declaración.

Silvia Bronchalo aparecía en la Corte justo después que su ex pareja. Al igual que el intérprete, no ha concedido ninguna declaración, siendo fiel a la actitud discreta por la que ha optado en los últimos meses frente al huracán mediático que ha supuesto la situación legal de su único hijo en Koh Samui. Cabe destacar que la madre del acusado ha preferido mantenerse en un segundo plano en todo momento, llegando al punto de que no se tenía ningún tipo de información sobre su paradero.

