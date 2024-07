Comienza la cuenta a atrás para conocer la sentencia a la que se enfrentará Daniel Sancho, acusado por asesinar y desmembrar al cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado mes agosto en Tailandia. Durante todo este año, su padre, Rodolfo Sancho ha tendido que hacer frente a esta situación que se ha convertido en un asunto de importancia en la crónica social, no solo en nuestro país, sino de calibre internacional.

Ahora que quedan escasos días para conocer el veredicto final del juez, el intérprete de Mar de plástico ha retomado su agenda profesional. Motivo por el que ha vuelto a reaparecer para presentar la película Un paso por el Borne. Rodolfo ha concedido una entrevista para hablar de este reto, pero también ha revelado cómo se encuentra en el que es uno de los momentos clave de su vida.

Rodolfo Sancho. (Foto: Gtres)

«No estoy amargado»

Mientra continúa en vilo al no saber el futuro que le espera al chef, Rodolfo Sancho ha asegurado que está «bien» y «estable». «No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy luchando en la vida y soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio», ha confesado en esRadio.

Rodolfo Sancho en Tailandia. (Foto: Gtres)

«Intento llevar mi vida y todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para delante», ha añadido.

Su última aparición pública

El pasado jueves, 25 de julio, el intérprete de Mar de Plástico reapareció públicamente en Palma de Mallorca para atender uno de sus compromisos profesionales marcados en su agenda. En actitud relajada y muy sonriente se mostró el actor el tiempo que duró el posado ante los medios de comunicación. Llamó especial atención este nuevo paso al frente de Rodolfo, dado que desde que su hijo fue acusado el pasado verano de asesinar a Edwin Arrieta, Rodolfo se había mantenido alejado de la esfera pública.

Rodolfo Sancho, en Palma de Mallorca. (Foto: Gtres)

Tan solo ha concedido una entrevista durante este tiempo y lo hizo en forma de documental para HBO. Una pieza audiovisual llamada El caso Sancho.

Esta intervención fue criticada, pero su portavoz, Carmen Balfagón contó en Y ahora Sonsoles el motivo de esta decisión. «Lo ha hecho por dinero. El objetivo era cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo (…) Tailandia es un pozo sin fondo. Es un país caro y hay que pagar, no solo la comida de Daniel, sino también abogados, legalizaciones, asistentes y otros muchos gastos»» reveló la criminóloga.

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho. (Foto: Redes Sociales)

Ahora, comienza la cuenta atrás para conocer qué será de Daniel Sancho, quien continúa en la prisión tailandesa de Koh Samu.