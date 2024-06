Frank Cuesta es el rostro conocido que menos reparo ha tenido, al menos públicamente, en pronunciarse al respecto del caso de Daniel Sancho, quien continúa en prisión preventiva en Koh Samui, tras confesar el presunto asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla vacacional, en el sureste del país. De este modo, no es de extrañar que el ex tenista haya dado su opinión al respecto del último movimiento del padre del acusado, Rodolfo Sancho, en relación a su hijo; que llegaría, además, después de que Frank Cuesta acusara al actor de comprar «al juez o al fiscal» para reducir la pena de Daniel.

Fue hace escasos días, cabe recordar, cuando Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho, aseguró en Telemadrid que Rodolfo estaría pensando en tomar acciones legales contra Francisco Javier Cuesta Ramos -su nombre de pila-, por sus últimas declaraciones. Y esta ha sido la primera reacción del protagonista: «No sé si me ha denunciado Rodolfo, pero normalmente cuando tienes que poner una denuncia la pones y se acabó, no vas por las televisiones diciendo que vas a poner esa denuncia, pero bueno, mucho mejor eso que me descuarticen», ha dicho Cuesta en el pódcast del abogado Pablo Franco. «Rodolfo Sancho y sus abogados tendrían que estar preocupándose de otras cosas ahora mismo y no de lo que diga la gente en un canal. Bastantes vidas se han jodido en esa familia, pero si lo quieren hacer conmigo vamos a la guerra», ha añadido.

El presentador Frank Cuesta, en un festival de cine. (Foto: Gtres)

Y nada queda ahí. En el mismo espacio, Frank Cuesta ha puesto en tela de juicio la educación que el actor habría dado a Daniel Sancho para terminar siendo juzgado por tales hechos, cuya sentencia se conocerá el próximo 29 de agosto: «Mis hijos juegan al fútbol, yo he educado a mis hijos, y la persona esta que ha educado a un hijo y descuartiza, pues lo siento mucho. Ellos están ahí porque un miembro de su familia ha descuartizado a una persona, no se sabe si lo ha matado premeditadamente o no, pero está claro que lo ha matado, lo ha descuartizado y lo ha tirado a la basura, así que si yo digo en un directo que obviamente le van a dar pena de muerte o cadena perpetua y no es así, es que alguien ha pagado al juez, al Fiscal o a alguien, porque evidentemente que le van a dar esa pena», señala.

Unas palabras que han sido aplaudidas por el mismo Pablo Franco, quien considera que el mayor problema de Rodolfo Sancho es que «le falta calle». «Es un tío que se ha hecho famoso como actor, dentro de lo que cabe, pero como no participaba en redes sociales, no se metía en rollos, volaba por debajo del radar y nadie se metía con él (…) Él creía que se podía ser famoso sin que nadie se metiera contigo, pero ahora le pasa lo contrario, porque ha entrado del todo en la polémica y el hombre no sabe cómo reaccionar».

Frank Cuesta, participando en un pódcast. (Foto: Gtres)

La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de tres delitos: asesinato con premeditación, castigado en Tailandia con hasta pena de muerte, destrucción de documentación ajena, en referencia al pasaporte de Arrieta -delito castigado con hasta cinco años-; y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima. La sentencia se conocerá el próximo 29 de agosto. El proceso ha durado en torno a un mes, con doce sesiones y han declarado un total de 45 testigos.