Poco a poco van saliendo a la luz nuevos detalles sobre la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho, principal motivo por el que el hijo de Rodolfo Sancho habría cometido el crimen. La última novedad la ponen unos mensajes que han salido a la luz y que pertenecen al cirujano plástico.

Este fin de semana desde Fiesta de verano han podido acceder a ellos. El fallecido se habría estado comunicando con una persona de España a la que comentaba sus deseos de ejercer su profesión en España. Para ello era necesario que homologara su título académico de medicina estética, ya que su intención habría sido abrir varias clínicas.

Sin embargo, el dato más interesante lo aporta su forma de mencionar a Daniel Sancho. En los mensajes de texto Edwin Arrieta se refiere al chef como su pareja. Así lo dice en uno enviado el 29 de mayo de 2023: “No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja”. El fallecido habría tenido intención de mudarse con su supuesto verdugo, aunque queriendo evitar a sus allegados.

Más adelante en la conversación volverían a tratar de nuevo este asunto, despejando cualquier tipo de duda sobre la naturaleza de su relación. “Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites”, expresaba el cirujano. En base a estos mensajes, Edwin y Daniel no solo habrían sido pareja, sino que estaban planeando hacerlo oficial de manera legal. Esto junto a su mudanza a España habría estado además ya en pleno proceso de tramitación.

Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho en España, ha conectado en directo con Fiesta de verano para hablar sobre estas nuevas pruebas. “No sé quién ha filtrado estas conversaciones de Edwin, pero es una información que tiene mucha importancia”, afirmaba la mujer. Ha destacado también que deberían incluirse en la investigación. “Habrá que comprobar si las intenciones de Edwin eran también deseadas por parte de Daniel o no”, ha añadido, por último. Hay que recordar que Daniel Sancho aseguró en sus primeras declaraciones que su relación con el médico habría sido en contra de su voluntad.

