El comentario de Carmen Borrego que complica la relación de Alejandra Rubio con Mar Flores

Tal y como venimos contando en OKDIARIO desde hace unos días, la familia Campos está más revuelta que nunca y la última en pronunciarse sobre este tema ha sido Carmen Borrego, quien ha dejado claro lo que piensa sobre Mar Flores. Lo primero que ha hecho ha sido pedir que el público no involucre a Terelu Campos en un asunto que no le corresponde y también ha solicitado amparo para Alejandra Rubio. Cree que esta última se ha visto envuelta en un escándalo que no le corresponde y considera que lo mejor es dejar las cosas como están para no seguir alimentando la tensión que hay en el ambiente.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta por qué hay tanta rivalidad entre Mar Flores y el clan Campos. La cuestión es que Mar es íntima enemiga de Nuria González, quien a su vez forma parte del círculo de confianza de Terelu. Esta coincidencia salió a la luz cuando Alejandra Rubio empezó a salir con Carlo Costanzia y ambas partes aseguraron que no tenían ningún problema al respecto, pero el tiempo ha demostrado que la realidad es mucho más compleja de lo que parece.

En mitad de todo esto, Carmen Borrego ha dado un golpe en la mesa en Vamos a Ver y uno de sus comentarios lo ha empeorado todo: «Meter a Alejandra y Terelu con un conflicto en el que no han tenido nada que ver… Se las debería dejar fuera de este conflicto porque no tienen nada que ver». Sin darse cuenta, la colaboradora ha confirmado que su sobrina no está apoyando a Mar Flores porque considera que es un problema ajeno a ella. Este detalle llama la atención porque Alejandra prometió que estaba al lado de su suegra y que entre ellas había una gran complicidad. Entonces, ¿por qué no se ha solidarizado con su situación?

La decisión de Terelu Campos

Carmen Borrego lleva mucho tiempo trabajando en los medios y sabe perfectamente lo que está diciendo. En televisión, los tiempos son muy importantes y la tertuliana ha puesto las cartas encima de la mesa para defender a Terelu Campos. Esta última ha optado por guardar silencio e insinúa que su familia le pidió que fuese discreta, por eso no quiere decir lo que piensa.

Carmen no quiere que nadie piense mal de su hermana, así que ha declarado: «No habla por que no quiere crear conflicto. ¿Por qué la tiene que meter a ella en un conflicto? Ella está en una entrevista porque está en su trabajo. No es posicionarse. El conflicto no es de mi hermana ni de mi sobrina». Según dice, su falta de actuación no se traduce en una ausencia de preocupación. Terelu es consciente del panorama al que se enfrenta a su familia, pero se encuentra atada de pies y manos y no sabe qué movimientos dar para no generar polémica.

Mar Flores recibirá una demanda

En esta ocasión, el escándalo no ha estado originado por ningún miembro de la familia Campos. Todo ha empezado por el libro que ha publicado Mar Flores, unas memorias tituladas Mar en calma que han dejado marcado a su ex, Carlo Costanzia. Según se refleja en las líneas de este manuscrito, el italiano presuntamente habría tenido un comportamiento incorrecto con la modelo. Las acusaciones son muy serias, así que el afectado promete que ha puesto el asunto en manos de sus abogados.

«Las cosas referidas a mí son falsas, ni más ni menos. Son falsas. Voy a pedir amparo a la justicia o que se tutele y haré lo que tengo que hacer», declaró durante una entrevista que dio en ¡De Viernes!. También se dirigió de forma directa a Flores y le dijo: «Las cosas referidas a mí son falsas, ni más ni menos. Son falsas. Voy a pedir amparo a la justicia o que se tutele y haré lo que tengo que hacer». Como vemos, la situación es verdaderamente complicada y dentro de unos meses sabremos cuál es la decisión que ha tomado el juez.

Mientras tanto, Alejandra Rubio se encuentra entre la espada y la pared, pero no quiere tener problemas con ninguno de sus suegros. Ha admitido que disfruta de una conexión más fluida con Carlo, pero tampoco quiere dejar mal a Flores. «He estado mucho con él, tengo una relación fantástica. Hablo con él prácticamente todos los días de mi vida, con Mar no tanto, pero es una relación distinta. A él le veo mucho, le estoy muy agradecida. Con ella también, pero es verdad que he tenido más cercanía con él», comenta en Vamos a Ver. Su intención es no decantarse por ninguno de los dos bandos, pero son muchos los que piensan que en el fondo está al lado de Costanzia, pues sus gestos confirman que entre ellos hay una complicidad que desaparece cuando alguien pronuncia el nombre de Mar Flores.