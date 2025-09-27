Última hora: Terelu Campos rompe su discreción y manda un importante mensaje a Mar Flores
Terelu Campos ha dejado claro que no es amiga de Mar Flores, la suegra de Alejandra Rubio
La colaboradora recalca que ni ella ni su hija con "soldados de ninguna batalla"
LOOK estuvo en la fiesta de cumpleaños que celebró Terelu Campos en un restaurante de Madrid. Tal y como contamos en su momento, hubo bastante tensión en el ambiente y muchos ojos estaban puestos en las ausencias. Como era de esperar, la colaboradora no invitó a Mar Flores, pero sí hizo lo propio con Carlo Costanzia. Este gesto no le ha sentado nada bien a la modelo, quien ha admitido que los últimos movimientos de su consuegra le han hecho daño.
Terelu Campos, después de la confesión de Mar Flores, se ha sentado en ¡De Viernes!, programa en el que ejerce de colaboradora desde hace un año. Lo curioso es que, en contra de lo que ha hecho en otras ocasiones, esta vez ha hablado claro y ha mandado un mensaje de última hora que deja en evidencia su nula relación con la socialité. También ha aprovechado para recordar que, ni ella ni Alejandra Rubio forman parte de este escándalo y recuerda que no tienen por qué pronunciarse al respecto.
Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)
Cuando le preguntan por qué no invitó a Mar a su fiesta, responde: «No éramos amigos ni teníamos amigos comunes. Yo no he publicado un libro ni me he sentado en un programa de televisión, yo sólo he dado exclusivas hablando de mí. ¿Me piden silencio? Yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio». De esta forma, ha insinuado que, desde el entorno de Flores, le pidieron prudencia, por eso no entiende que ahora le echen en cara una falta de apoyo.
Seguidamente, ha afirmado que siente lástima por Alejandra Rubio, pues siente que de alguna manera se le está pidiendo que se posicione o al lado de Mar Flores o al lado de Carlo Costania. Después ha recordado algo que considera importante: «Ni mi hija ni yo somos soldados de ninguna batalla y, si me preguntáis, os diría que tampoco es la batalla de la pareja de mi hija».
Terelu Campos, más sincera que nunca
Las últimas declaraciones de Terelu Campos han sorprendido bastante, pues siempre suele ser bastante prudente y ahora ha dejado claro su descontento. No está dispuesta a seguir callada, sobre todo porque cree que Alejandra Rubio está «acorralada». Desea acabar con esto cuando antes, así que ha dado un golpe en la mesa y ha afirmado que, gracias a su trayectoria, puede presumir de ser una mujer que no se involucra en asuntos que no le corresponden.
Terelu Campos hablando de Mar Flores. (Foto: Telecinco)
«No sólo soy una persona respetuosa, sino que soy una persona muy respetable porque me he ganado el respeto del público durante años. Jamás les he faltado al respeto y me he ganado el cariño, por eso a mí también me gusta que se me respete», ha comentado visiblemente molesta.
La hija de María Teresa Campos ha protagonizado muchos revuelos con su familia y el asunto que en estos momentos está encima de la mesa, según su opinión, no está relacionado con ella. «Esta no es mi guerra. No tengo absolutamente nada que ver con todo esto y mi hija tampoco», recalca. Con estas palabras pretende calmar los ánimos y evitar que cada cierto tiempo le pregunten por Mar. Hasta ahora había sido prudente, pero no quiere seguir disimulando y ha asumido que su conexión con la socialicé no va más allá de que tienen un nieto en común.