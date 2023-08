Los científicos revelan si hay tiburones adictos a la cocaína

Los comentarios virales sobre animales adictos a sustancias o al alcohol se difunden a menudos por las redes. El último es el de tiburones adictos a la heroína. Ha sido un reportaje el que ha afirmado tal extremo dentro de la #SharkWeek (#semana del tiburón).

Fue, en concreto, un documental que no ha pasado desapercibido y que se titulaba Cocaine Sharks (Tiburones cocainómanos) relacionando la presunta adicción de los escualos con el fenómeno de las rutas de los narcos que usan para transportar cocaína. Ambos hechos estarían afectando al comportamiento de los tiburones, según el reportaje de Discovery Channel.

Hay que tener en cuenta, tal y como se relata en el documental, que el estado norteamericano de Florida es desde hace años uno de los principales puntos de entrada de cocaína a Estados Unidos. Como la vigilancia de la DEA (organismo federal del control de drogas) se ha incrementado sobre estas rutas de Florida, surcadas por varias especies de tiburones, los narcos acaban tirando al mar algunos fardos de cocaína cuando las lanchas de la DEA les pisan los talones. Es entonces, cuando esos fardos se quedan varados en el fondo y abandonados cuando contaminan las aguas y afectan a los escualos.

En el reportaje, un biólogo marino se sumerge y se topa con un tiburón martillo que muestra un comportamiento muy sospechoso, yendo a gran velocidad donde está el submarinista y luego nadando en círculos alrededor de él.

Are millions of dollars in cocaine dumped into the ocean creating junkie sharks? A marine biologist dives with a Hammerhead that’s acting mighty suspicious.

