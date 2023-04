Chocante: Belén Esteban enseña cómo ha quedado su pierna un año después de su operación

La vida de Belén Esteban es una montaña rusa. Se ha hablado mucho de su futuro televisivo y ha sido ella la que ha dado explicaciones para aclarar la situación. Ha dejado claro que de momento seguirá en Telecinco, aunque se irá cuando cancelen ‘Sálvame’. No descarta hacer alguna colaboración puntual cuando termine el programa, pero sabe que esa fecha marcará un antes y un después en su carrera. Belén quiere hacer las cosas bien y compartir con el público todo lo que está pasando.

El público le llama la princesa del pueblo porque tiene muchos valores y siempre está pensando en los demás, pero ella también ha necesitado ayuda. Hace un año se rompió la pierna en ‘Sálvame’, en pleno directo, mientras realizaba un juego que le propuso la dirección del programa. Según ha contado ella misma, ha sido una de las peores cosas que le han pasado nunca. Tuvo que estar varios meses sin salir de casa, apenas podía moverse y canceló muchos proyectos que tenía en mente.

Belén Esteban enseña su pierna tras la operación

Belén reconoció que el accidente que tuvo en ‘Sálvame’ le hundió por completo. Sus planes cambiaron de repente y si no hubiera sido por su marido no habría sabido qué hacer. Miguel Marcos es sanitario y estuvo muy pendiente de ella, le ayudó en todo lo que estaba en su mano. Estuvieron un tiempo sin dormir juntos porque la casa de Esteban tiene dos plantas y su dormitorio está en la de arriba. Ella no podía subir y pernoctaba en un sillón cama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

La princesa del pueblo ha compartido en Instagram una radiografía para que el público vea cómo está su pierna en la actualidad. Quiere dejar claro que lo que pasó fue grave. Admite que ella tiene cierta tendencia al dramatismo, pero en esta ocasión tenía motivos para estar alterada. “Hoy hace un año que me rompí mi pierna. Solo quiero agradecer a mi madre, mis hermanos, mis cuñadas, Sandra y Alma, a mi niña y a mis amigas, Marivi, Tina, Paloma y y sobre todo a mi marido Miguel y a mis amigos, que siempre han estado a mi lado, los que me quieren de verdad. Los demás me sobran”, ha escrito.

El mal momento de la colaboradora

Belén Esteban reconoce que tuvo que pedir ayuda porque el accidente que tuvo en ‘Sálvame’ le dejó hundida. Tuvo que cancelar sus planes de un momento a otro y eso le pasó factura. Asegura que es una mujer muy activa y que no supo encajar lo que le dijeron los médicos. Tenía que estar en reposo absoluto y ella tenía muchos proyectos en mente. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”, desveló en su primera entrevista.

Una lenta recuperación

La ex de Jesulín ha mostrado una imagen de su pierna para demostrar que sus problemas ya son cosa del pasado. Eso sí, no olvida que el camino ha sido lento. En su momento reconoció que estaba enfadada con todos: culpaba a todos de lo que le había pasado. “No quería ni comer ni hablar. Me hundí. He estado peor de la cabeza que de la pierna. Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes y conmigo misma”, explicó en la revista ‘Semana’.