La ex novia de Plex suelta el bombazo contra el youtuber por su vídeo con Aitana: «Si supierais…»

Las redes arden desde hace días con el último capítulo que involucra al popular youtuber Plex y la cantante Aitana. Su cercanía ha despertado todo tipo de teorías entre los seguidores de ambos y, aunque ni uno ni otro han querido pronunciarse de manera categórica sobre su vínculo, las imágenes que han compartido juntos han sido más que suficientes para alimentar los rumores. Pero la historia ha tomado un giro inesperado, no por lo que muestran ellos, sino por lo que ha expresado quien hasta hace poco compartía la vida del creador de contenido: su ex novia, Uxue López.

La primera chispa que encendió las alarmas surgió hace unas semanas, cuando Plex y Aitana Ocaña coincidieron en Japón. En un principio, se interpretó como un encuentro casual. Sin embargo, las sospechas de una mayor complicidad comenzaron a cobrar fuerza tras su nuevo encuentro en República Dominicana, donde, aunque viajaban con grupos distintos, las imágenes del viaje revelaban muchas coincidencias. Los rumores que habían comenzado como simples conjeturas en X o TikTok fueron creciendo conforme se multiplicaban las apariciones públicas.

Ahora, la historia ha dado un paso más. Durante el nuevo vídeo de Plex, parte de su proyecto viajero Esto no estaba en mis planes 2, Aitana aparece en pantalla junto a él, sin esconderse, compartiendo habitación en un hotel de Nueva York. Con naturalidad, la artista interviene incluso al final del episodio, lanzando una frase que dejó perplejos a muchos: «¿Has visto qué guay quedarse hasta el final?». La espontaneidad del momento, unida al tono cómplice entre ambos, ha sido leída por buena parte de los internautas como una especie de confirmación tácita de la relación.

«Si supieras como me hiciste sentir…»

Más allá de la repercusión del vídeo en sí, lo que realmente ha generado una oleada de comentarios ha sido la respuesta emocional de Uxue López, ex novia del youtuber. Aunque hasta ese momento había mantenido un perfil relativamente bajo tras la ruptura, esta vez no pudo contenerse. A través de TikTok, compartió un vídeo donde, visiblemente afectada, dejaba una única frase que ha calado con fuerza en redes: «Si supieras como me hiciste sentir, te odiarías».

El mensaje fue interpretado como una reacción directa a la repentina exposición del supuesto nuevo romance. La grabación, que acumuló miles de visualizaciones en pocas horas, fue eliminada por la propia Uxue poco después, pero ya era demasiado tarde: las redes se hicieron eco y el contenido se viralizó con rapidez.

Tras ese vídeo emocional, Uxue reapareció en su cuenta con un tono más firme. Sin mencionar directamente a Plex, publicó una reflexión que para muchos fue una especie de cierre de etapa. «Por fin entiendes que te mereces que te amen en voz alta, que te presumen, te respeten, muestren interés y ganas constantes», escribió. «Te mereces que no hayan dudas ni miedos y que te elijan».

Estas palabras, que se compartieron masivamente como un mensaje de empoderamiento, marcaron un cambio de actitud en la influencer. Ya no se trataba solo de expresar su dolor, sino de reivindicar lo que busca en una relación. Muchos seguidores destacaron la madurez con la que afrontaba la situación y la forma en la que había transformado una experiencia dolorosa en una lección personal.

Aitana y Plex, cada vez más juntos

La polémica ha dividido a la audiencia. Por un lado, hay quienes celebran el posible romance entre Aitana y Plex, destacando la naturalidad con la que se han dejado ver juntos. La química entre ambos ha sido ampliamente elogiada y muchos consideran que forman una pareja carismática, capaz de conectar con diferentes públicos.

Por otro lado, están quienes empatizan profundamente con Uxue. La forma en que ha gestionado públicamente sus emociones, sin necesidad de atacar directamente a nadie, ha sido valorada por muchos usuarios como una muestra de honestidad y fortaleza. Su declaración, tan directa como desgarradora, ha tocado la fibra de muchas personas que han vivido experiencias similares.

Mientras tanto, ni Plex ni Aitana han ofrecido declaraciones oficiales sobre el estado de su relación. El silencio de ambos podría entenderse como una estrategia para proteger su intimidad, aunque, paradójicamente, cada nuevo vídeo o publicación que comparten juntos parece tener el efecto contrario.

Lo ocurrido en los últimos días refleja de forma clara cómo las emociones, las relaciones y los conflictos sentimentales se amplifican en un entorno marcado por la constante exposición. Lo que antes podía resolverse en privado, hoy se convierte en materia de conversación pública a la velocidad de un clic. Y aunque los protagonistas sigan sin confirmar nada, la narrativa ya se ha instalado entre sus seguidores.

En este caso, lo que comenzó como una supuesta historia de amor ha revelado una vertiente mucho más compleja: el impacto que las nuevas relaciones pueden tener en quienes quedan atrás. Uxue López ha alzado la voz sobre lo que ha vivido y ahora todo el mundo sabe su versión de los hechos.