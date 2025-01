Chicote se pronuncia sobre el menú de Dabiz Muñoz y sentencia: «No tenía gente»

«No tiene gente». Esas han sido las palabras exactas que ha pronunciado Alberto Chicote cuando le han preguntado por Dabiz Muñoz. El cocinero ha comparado el modelo de negocio de su compañero con el esquema que utilizan en Francia y ha llegado a una conclusión: el marido de Cristina Pedroche ha dado en el clavo. En París han intentado imitarle, pero no han conseguido llegar a la misma meta.

Dabiz Muñoz ha revolucionado la alta cocina con DiverXO, su restaurante ubicado en Madrid que luce con orgullo tres Estrellas Michelin. Esta innovadora propuesta gastronómica, que el artista describe como «un viaje sin límites por la creatividad», ha generado tantos elogios como polémicas, especialmente por el reciente incremento en el precio de su menú degustación, que ahora cuesta 450 euros por comensal. Este ajuste, que supone un aumento del 23% con respecto a su precio anterior, no ha pasado desapercibido y Alberto Chicote no ha dudado en expresar su opinión al respecto.

Antes de entrar en detalles hay que tener en cuenta un dato importante. Chicote y Muñoz con competencia, pero ninguno de ellos está interesado en generar una guerra, de ahí que el presentador de La Sexta haya sido tan generoso. Lo cierto es que sus comentarios han generado repercusión.

Alberto Chicote rompe su silencio

Durante una entrevista con El Mundo, el protagonista de nuestra noticia ha recordado su visita al restaurante de Pierre Gagnaire en París en 2003, donde observó cómo el chef francés había adoptado una estrategia radical: cerrar durante el almuerzo y operar solo en cenas. Esta decisión no obedecía a caprichos, sino a la realidad económica de mantener un equipo altamente cualificado trabajando menos horas pero con mayor eficacia. «No tiene gente. Un genio como él no tenía suficiente personal para cubrir todos los turnos sin sacrificar la calidad, así que optó por concentrarse en las cenas y cobrar lo que realmente valía su propuesta», ha explicado al respecto.

Según el chef madrileño, España sigue siendo un país donde la alta cocina tiene precios relativamente bajos en comparación con ciudades como París o Londres. «En DiverXO, una experiencia que te deja sin palabras, pagas 450 euros, pero si el mismo concepto estuviera en París, no bajaría de los 700 u 800 euros por persona», afirma cuando le preguntan por la polémica que ha salpicado al marido de Cristina Pedroche.

Uno de los puntos más destacados por Chicote es la magnitud del esfuerzo que implica mantener un restaurante como DiverXO en la cima. «Cuando tienes un equipo de 40 personas trabajando para crear platos que dejan a todos maravillados, eso tiene un coste y es alto», afirma. La logística, los ingredientes de primera calidad, el tiempo invertido en perfeccionar cada detalle y la formación del personal son factores que justifican el precio.

Dabiz Muñoz defiende su modelo de negocio

El propio Dabiz Muñoz ha descrito su menú degustación como «la propuesta más arriesgada y vanguardista» de su carrera. No se trata solo de una comida, sino de una experiencia sensorial que combina sabores, texturas y presentaciones sorprendentes. «Hacer algo tan transgresor y mantener un nivel constante durante tantos años no es sencillo ni barato», comenta Chicote. El cocinero tiene en cuenta que su compañero invierte mucho esfuerzo en su negocio, de ahí el precio que pone a sus servicios.

La subida del precio ha dividido opiniones entre los aficionados a la gastronomía. Algunos consideran que 450 euros por persona, sin incluir maridaje, es excesivo, mientras que otros creen que es un precio justo por una experiencia culinaria de esta magnitud. Con la opción de maridaje, el precio puede superar los 1.000 euros por comensal, lo que ha generado un debate más amplio sobre la accesibilidad de la alta cocina.

Chicote ha dado carpetazo a todo esto y ha dado la cara por Dabiz Muñoz. «Es un restaurante que no solo ofrece comida, sino una verdadera fiesta gastronómica. Si algo tan extraordinario costara menos, sería imposible sostenerlo», declara al respecto. También ha señalado que la calidad y la innovación tienen un precio y quienes critican la subida suelen pasar por alto lo que realmente conlleva ofrecer una experiencia de este nivel.

El debate que ha generado Alberto Chicote

El comentario de Chicote también pone sobre la mesa un tema más amplio: la percepción de los precios en la alta cocina en España frente a otros países. Aunque la gastronomía española es aplaudida a nivel mundial, los precios de sus restaurantes de alta gama suelen ser más bajos que en otras capitales culinarias. Esto, según el comunicador, tiene ventajas y desventajas. Por un lado hace que la alta cocina sea más accesible para un público más amplio. Por otro, limita las posibilidades de los chefs para invertir aún más en sus propuestas.

«En España, todavía hay una mentalidad de que la alta cocina debe ser asequible, pero esa idea está desfasada si queremos competir realmente a nivel global», declara el artista culinario en el medio citado anteriormente.

La decisión de Dabiz Muñoz de aumentar el precio de su menú degustación es una medida económica, pero detrás de la mima hay un estudio profundo. Alberto Chicote, con su amplia experiencia en el sector, respalda esta postura, argumentando que la excelencia tiene un precio y que España debe adaptarse a esta realidad, pues en otros países es algo que ya está muy asumido.