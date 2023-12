Chenoa se burla de David Bisbal por este detalle de su físico que no pasa desapercibido para nadie

Chenoa está en uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante y presentadora de ‘OT 2023’ ha demostrado que puede con todo y que no le falta talento ni carisma. Además de liderar el exitoso programa de Amazon Prime Video, también tiene su propio espacio en Europa FM, ‘Tómatelo menos en serio’, donde entrevista a diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, en su última emisión, Chenoa sorprendió a todos con un comentario sobre su exnovio David Bisbal que no dejó indiferente a nadie ya que supuso un buen cúmulo de risas, además de algo que nadie esperaba y que es toda una exclusiva.

El comentario inesperado de Chenoa sobre David Bisbal

La invitada del programa online en el que colabora Chenoa fue Masi Rodríguez, la presentadora de las posgala de ‘OT 2023’ y que triunfa además ahora como actriz en la serie de Netflix ‘Berlin’, el ya popular spin off de ‘La casa de papel’. Masi habló de su experiencia en el rodaje, de su relación con sus compañeros y de su personaje, una hacker que tiene un pelo espectacular. “Tengo el pelo de Bisbal. O sea, tengo un pelazo increíble”, dijo Masi con orgullo, lo que provocó la reacción de todos que dirigieron sus miradas a Chenoa.

La cantante y presentadora quiso sabe si los «rulos» como ella dice, eran de verdad o no así como el color del pelo rubio que lleva en la serie. Masi explicó que su pelo no es rizado, pero que el rubio es «suyo aunque tampoco» dando a entender que se tiñe el pelo.

Fue en ese momento cuando Chenoa no se cortó y le lanzó una pulla a David Bisbal, con quien mantuvo una relación durante dos años tras salir de la primera edición de ‘Operación Triunfo’. «Ya… Bueno… El de Bisbal tampoco», soltó Chenoa, insinuando que el cantante almeriense se tiñe el pelo o usa algún tipo de producto para mejorar su aspecto. La broma de Chenoa causó la risa de Masi y del resto del equipo al grito de «Exclusiva», pero también generó una gran polémica en las redes sociales.

Muchos usuarios criticaron a Chenoa por meterse con el físico de su ex y por no haber superado su ruptura, que fue muy mediática y dolorosa para la artista, e incluso la compararon con Shakira y sus ataques a Piqué, mientras otros en cambio, la defendieron y se tomaron a la ligera el comentario de Chenoa sobre su ex, que por otro lado surgió de forma natural en la entrevista y no parece que la cantante lo hiciera con mala intención.

De hecho Chenoa y Bisbal han mantenido una relación cordial desde que rompieron, aunque no han coincidido mucho en público. Ambos han rehecho sus vidas y han encontrado el amor en otras personas. Chenoa se casó en 2020 con el médico Miguel Sánchez Encinas, aunque se separaron a finales de 2023. Bisbal, por su parte, se casó en 2019 con la modelo Rosanna Zanetti, con quien tiene dos hijos, Matteo y Bianca.

Y en la actualidad, Chenoa sigue centrada en su trabajo y en su programa online, donde no descarta recibir a más invitados relacionados con ‘OT 2023’. Mientras tanto, Bisbal continúa con su exitosa carrera musical y prepara su próximo disco, que saldrá a la venta en 2024. ¿Se pronunciará el cantante sobre el comentario de Chenoa? ¿Le habrá hecho gracia o le habrá molestado? ¿Habrá una reconciliación entre los dos ex? Solo el tiempo lo dirá.