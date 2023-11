El padre de Chenoa suelta la bomba que nadie esperaba: «Está enamorada de Bisbal»

La separación de Chenoa y Miguel Sánchez ha puesto encima de la mesa un rumor que no deja en buen lugar a la cantante. No son pocos los que aseguran que sigue enamorada de David Bisbal, a quien conoció en la famosa Academia de ‘Operación Triunfo’. Mantuvieron una relación sentimental muy mediática, pero todo terminó de un momento a otro y ella tuvo que trabajar mucho para superar el golpe. Ahora ha sido su padre el que ha vuelto a abrir el debate dando unas polémicas declaraciones que separan todavía más a la familia.

Chenoa no tiene ningún tipo de contacto con José Carlos Corradini, a pesar de que él lo ha intentado todo. Asegura que necesita la ayuda del artista porque está en una situación precaria y apenas tiene dinero para alimentarse. Sin embargo, ella le ha dado la espalda por un motivo que prefiere no compartir con el público. José Carlos se ha vengado y ha dado una entrevista asegurando que su hija había «fracasado» con Miguel Sánchez.

El padre de Chenoa suelta el gran bombazo

Los amigos de Chenoa insisten en que la intérprete tiene razones suficientes para estar lejos de su progenitor, pero ella quiere mantenerse en silencio y nunca contesta a sus provocaciones. José Carlos ha aprovechado este silencio para dar unas declaraciones en ‘Socialité’ que no han hecho más que aumentar la polémica. «Mi hija está enamorada de David Bisbal, estuvo, está y siempre estará enamorada de él. Se casó con el doctor buscando un apellido, por nada más», asegura.

Recordemos que la presentadora de ‘Operación Triunfo’ conoció a Miguel Sánchez en una cena. Desde el primer momento le llamó la atención, por eso hizo todo lo posible para que le sentaran a su lado. Miguel es un prestigioso urólogo que también ejerce de profesor universitario, así que nunca ha estado interesado en llamar la atención de la crónica social. La teoría del padre de Chenoa es que la cantante estaba interesada en ganar prestigio, de ahí que se casase con alguien con tan buena reputación.

Chenoa recibe un nuevo ataque

El padre de Chenoa está en pie de guerra e insiste en que nunca dejará de tratar el tema. «Me parece que tengo la autoridad y el derecho de opinar de mis hijos porque son míos y voy a seguir hablando de ellos le pese a quién le pese», empieza diciendo en el programa de Nuria Marín y María Patiño. «Yo no le he hecho nada a Laura (Chenoa) porque no he tenido ningún tipo de relación con ella, pero para opinar de un hijo no hace falta estar pegados. Nadie se ha comunicado conmigo, si alguien se tiene que acercar es ella y no lo ha hecho».

José Carlos Corradini le pidió dinero a su hija

Detrás del enfado de José Carlos Corradini hay una cuestión económica. El argentino no entiende que su hija se niegue a mandarle dinero sabiendo en la situación en la que se encuentra. Mientras tanto, Chenoa continúa con su imparable trayectoria y no está dispuesta a dar explicaciones sobre el conflicto que mantiene con su progenitor. El último movimiento que ha dado únicamente servirá para distanciarles todavía más, sobre todo porque da vida a un rumor que no es del agrado de la intérprete.